مرتضى: الشناوي خان الزمالك.. وساسي أصبح مصرياً

دوليه

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن حارس مرمى فريقه السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي خائن متهما إياه بتفويت مباراة الزمالك ضد الأهلي يوم 8 يناير 2018 بالدوري والتي خسرها الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأعلن عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري أنه تم تأييد قرار لجنة شؤون اللاعبين بخصوص إلزام أحمد الشناوي حارس بيراميدز بدفع 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك.

وقال مرتضى «الشناوي خان الزمالك وجلس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل الاتفاق على رحيله للفريق الأحمر ثم حصل على مبلغ 8 ملايين جنيه من الزمالك لتجديد عقده ورفض رد المبلغ». وأضاف «لجنة التظلمات أيدت العقوبة ضد الشناوي ورد المبلغ المطلوب وهو ما يؤكد أن الزمالك لم يخسر معاركه مثلما حدث في قصة محمود عبد المنعم كهربا وتم تغريمه 33 مليون جنيه».

وأكد تلقيه عرضين رسميين من ناديين كبيرين في الدوري التركي للتعاقد مع مصطفى محمد هداف الفريق.

وقال «بصفة شخصية لا أحب بيع أي لاعب للدوري التركي ولكن القرار هنا لمجلس الزمالك واللاعب وسنستطلع رأيه ورؤية الإدارة لاتخاذ القرار النهائي».

وأشار إلى أن الزمالك لم يتراجع عن صفقة الأنغولي آري بابل جناح أيسر فريق أول أغسطس الأنغولي.

وأضاف»ربما يريد المدرب الجديد عودة رزاق سيسيه أو معروف يوسف أو حميد أحداد المعارين لفرق أخرى وأطالب بابل بالهدوء وسنحسم كل شيء في الوقت المناسب».

وأكد أن الموقف ما زال تحت الدراسة بخصوص ملف المدير الفني الجديد للفريق الأبيض موضحا أنه مازال ينتظر رد المدرب الكبير الذي تتمناه جماهير الزمالك.

وأوضح أن المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي نجحا في تقديم أداء متميز مع الزمالك لأنهما لا يلعبان من أجل المال فقط بل يسعيان لتحقيق البطولات.

وأتم: «فرجاني ساسي لاعب الوسط أصبح مصريا وليس تونسيا بسبب تأقلمه الكبير مع النادي وأجوائه».

في سياق آخر، علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري على أنباء التعاقد مع الثنائي يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر والأهلي السعودي والمدافع المغربي بدر بانون نجم الرجاء البيضاوي. وقال «لا نريد الحديث عن أمور في مرحلة التفاوض فربما تتعثر المفاوضات ولا تكتمل».وأضاف «من حق الإعلام في النهاية أن يجتهد ويكتب ما يراه ولكن طالما لم يوقع اللاعب العقد ويرتدي القميص ويخوض المران فهو ليس لاعبا في فريقي وبالتالي من الأفضل التريث».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المال لا يصنع البطولات باستمرار في كرة القدم بل هناك مقومات أخرى لتحقيق البطولة على رأسها الجماهيرية والدعم الإعلامي وروح البطولة نفسها. وقال إنه رغم وجود أخطاء واضحة في تطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري إلا أن استمرارها ضرورة حتمية لأنها أفضل بكثير من غيابها. وانتقد بعض الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي مؤكدا أن إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأهلي والاتحاد احتسب ضربة جزاء غير صحيحة ضد فريقه.

