«جولدن مان ساكس»: الاقتصاد المصري قوي وراسخ

اقتصاد مصر

استعرض مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، برئاسة د. مصطفى مدبولي، المؤشرات الايجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأميركية، احدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.

وأكد وزير المالية المصري د. محمد معيط، أنه في اطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الاغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالاضافة الى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من الحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.

ولفت الى أن مصر حققت نجاحا مثيرا للاعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى الى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، الى أن المؤشرات الايجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للاقتصاد المصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنا الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها الى مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، حيث أشار الى أن التقرير رأى أن السوق المصري شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا.

