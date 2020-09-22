«البرج الأيقوني» الأعلى أفريقياً

اقتصاد مصر

تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور الخامس والأربعين من «البرج الأيقوني»، وهو أعلى برج في القارة الأفريقية.

والبرج أحد المباني المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، ويرتفع عند اكتماله لنحو 385 متراً، وقد تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة، وفق ما نقل حساب رئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك».

وأوضح مدبولي أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجي بالأبراج آخر أكتوبر 2021.

وتم استعراض موقف تفصيلي لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة، من حيث معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع.

وأشاد مدبولي بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولي المشروع، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 10 أبراج قبل نهاية العام، وشدد على أهمية سرعة انجاز هذا المشروع، مكلفا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول 30 أكتوبر المقبل.

