90 % خفضاً جمركياً على مستلزمات الإنتاج

اقتصاد مصر

أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، على النحو الذي يُسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الانتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو، لافتا الى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

وكشف وزير المالية عن خفض جمركي حتى 90%، على مستلزمات الانتاج مع زيادة المكون المحلي، مضيفا أن التعديلات تفرض رسوما جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، منوها أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30% فقط بدلاً من 40% حاليا؛ وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.

وتابع أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50%، من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرا الى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.

وقال، انه اتساقا مع تلك المبادئ فان القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع على زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات انتاجها المستوردة من الخارج حتى اذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.

وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي اذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع الى 110% اذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، والى 115% خفضا اذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% والى 120% خفضا اذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% والى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي اذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.

