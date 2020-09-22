استيراد فول بـ 17 مليون دولار

اقتصاد مصر

حققت الواردات المصرية من الفول العريض ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمته وارداته نحو 17 مليون و514 ألف دولار، مقابل 13 مليون و906 آلاف دولار في شهر يونيو من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و608 آلاف دولار. وجاءت الواردات من الفول ضمن قائمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لأهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، وكانت قيمتها الاجمالية نحو 591 مليوناً و827 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 559 مليوناً و886 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليوناً و941 ألف دولار. ومن أهم الواردات من السلع الزراعية، القمح وكانت وارداته بقيمة 147 مليوناً و301 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 155 مليوناً و512 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين و211 ألف دولار.