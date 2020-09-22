اقتصاد مصر

وافق مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة اسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة اسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن. وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد انه سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الاسكان الاجتماعي، والاسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الاسكان الاجتماعي المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.