نائب الأمير: إنجازات السعودية محل فخر واعتزاز الجميع

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جهة ثانية، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا سموه رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين ومشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدها البلد الشقيق في مختلف المجالات والتي تحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

