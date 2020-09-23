الجابر: اليوم الوطني السعودي نقطة تحول

أول النهار

بحلول يوم الـ 23 من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932م، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ونظراً لأن الكويت والسعودية دولتان شقيقتان تربطهما روابط الدم والنسب قال وزير الإعلام الأسبق الشيخ حمد جابر العلي إن التاريخ سيظل يدوّن في صفحاته عمق العلاقات الكويتية السعودية ومكانة الشعبين لدى بعضهما البعض، وسيشهد التاريخ على تألق تلك العلاقات يوماً بعد يوم في ظل العلاقة الأخوية التي تربط سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، وهي تتبوأ مكانة عالية ومرموقة في جميع المحافل الخليجية والعربية والدولية.

وفي السياق ذاته قدم الشيخ حمد الجابر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولكل أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة التي تمثل إشراقة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، ونقطة مضيئة في تاريخ المنطقة العربية كلها، متمنياً أن تعود هذه الذكرى بالخير والأمن والاستقرار على المملكة.

واشار إلى أن هذه التهنئة بمثابة تعبير عن مشاعر الكويتيين، أميراً وحكومة وشعباً تجاه شقيقتهم السعودية، ما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط الكويت بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التي تضرب بجذورها عبر التاريخ في تجسيد حي لعمق التلاحم الأخوي من جهة، ووحدة الصف من جهة أخرى. وأشاد الشيخ حمد بالإنجازات التي حققتها المملكة على كل الصعد، وتصدرها العمل الإسلامي والعربي في المحافل الدولية، ومساندتها الدؤوبة والفعالة للعمل العربي المشترك.

وقال: استطاعت المملكة في عهد الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان أن تعبر إلى آفاق الريادة ضمن دول العالم المتقدمة دون أن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها وقيمها الإسلامية والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، معتبراً أن ما وصلت إليه المملكة أخيراً من نهضة شاملة فضلاً، عن انفتاح المملكة على مختلف الأمم والثقافات يعد مفخرة لكل العرب. واستذكر الشيخ حمد الجابر عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة والأثر الجميل والمحبة العميقة التي استقرت في صميم نفسه وعميق وجدانه لهذه القيادة الكريمة والشعب الوفي.

