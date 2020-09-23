الحجرف: أواصر الدم والتاريخ تربطنا مع السعودية

أول النهار

هنأ محافظ الجهراء ناصر الحجرف، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة الشقيقة. وقال في تصريح صحافي إن هذه الذكرى تعتبر واحدة من أهم المناسبات العزيزة على قلوب كل أهل الكويت وعلى رأسهم قيادتها الرشيدة. وأضاف إن المملكة الشقيقة استطاعت أن تتبوأ مكانة خليجية وعربية وعالمية بفضل سياستها المعتدلة في التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة يجمعها الاحترام المتبادل مع جميع دول العالم. ووصف العلاقات الكويتية- السعودية بالمتميزة عبر التاريخ، والتي تتمتع بخصوصية ومتانة قوية، باعتبار أن المملكة هي الشقيقة الكبرى للكويت، وما يربط بين البلدين حكومة وشعباً من علاقات متجذرة تجمعها أواصر الدم والأخوة والدين واللغة والتاريخ المشترك والنسب والعادات والتقاليد والمصالح الاقتصادية والتجارية والاجتماعية المشتركة. وفي ختام تصريحه أعرب الحجرف عن خالص التمنيات بدوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنياً مزيدا من التقدم في العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.