البرلمان الإسباني يحث حكومته على إعفاء الكويتيين من «شنغن»

أول النهار

قالت رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت ان البرلمان الإسباني سيحث الحكومة على دعم ملف الكويت الخاص بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن). وقالت سفارة الكويت بمدريد في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بين السفير عيادة السعيدي وباتيت في مقر البرلمان بالعاصمة الإسبانية بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الإسبانية وتوطيدها بما ينسجم مع المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين. ونقلت باتيت تمنياتها أثناء اللقاء بالشفاء العاجل لأمير الكويت وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وبمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل حضرة صاحب السمو وسمو نائب الامير ولي العهد الأمين حفظهما الله. وأعربت عن إعجابها بالدور البارز للمرأة الكويتية في مسيرة الحياة السياسية وأنها تبوأت المناصب القيادية والعامة، مشيرة إلى ان تعيين قاضيات كويتيات في السلك القضائي كان له صدى إيجابي على المستويين الحكومي والبرلماني في إسبانيا فيما أكدت ان الكويت في المسار الصحيح لتمكين المرأة. ونوهت بأهمية تبادل الخبرات السياسية والبرلمانية مع نظرائها في الجانب الكويتي فور استقرار الأمور وعودتها إلى مسارها الطبيعي فيما نقلت تحياتها للقيادة السياسية في الكويت.