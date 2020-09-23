الأولى

في مرافعة تاريخية أساسها احترام الدستور وتطبيق المبادئ الديموقراطية، اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس منصة الاستجواب لمواجهة مساءلتين مزدوجتين بجلسة علنية متسلحا بقدرات عالية من ممارسات المواجهة مسجلا بذلك عبارات «سياسية» ستحفظها مضابط مجلس الأمة لفترة طويلة، رغم تقديم كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة موقع من 10 نواب، والذي حدد له جلسة الاربعاء المقبل للتصويت عليه.

وقال الخالد موجها كلامه لمستجوبيه: « أنا طول عمري أدافع عن الكويت.. ولا ترهبني المنصات.. ونحن لا نرتجف أو نرتعب.. وأنا أواجه ولا أحد يكتب لي ردودي كما يقول الأخ الأصغر عبدالكريم الكندري.. وانت تعرف منو صباح الخالد.. فنحن لسنا طلابة كراسي ومناصب بل نطلب رضا الله.. ونسعى دائما لخدمة الكويت وأهلها».

واضاف: «إذا ما طلعنا للاستجواب تنتقدونا وإذا صعدنا المنصة هم تنتقدونا رسونا على بر». ورغم ما شاب الاستجوابين المقدمين لسموه من مثالب دستورية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد احترامه للدستور والذي على أثره اتخذ قرار مواجهة المساءلة السياسية الموجهة اليه دون الذهاب للمحكمة الدستورية ولا حتى طلب المناقشة في جلسة سرية.

وقال الخالد في مرافعته: كل يوم وانا ذاهب لمكتبي في قصر السيف اقرأ «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك» وهي عبارة لا تغيب عن بالي أبدا.

وكشف عن أنه في اليوم الذي أدى فيه القسم أمام سمو أمير البلاد كرئيس لمجلس الوزراء وبعد انتهاء التصوير وجه له صاحب السمو حديثا مازال في ذاكرته حيث قال له سموه: « يا صباح الخالد.. الكويت اكبر من الجميع والقانون على الجميع. هذه رسائلي لك»

وقال الخالد: لا يمكن أن أسكت عن قضايا الفساد وهذه قيم تربيت عليها ووجهت فيها، ولا يمكن ان اقبل باستمرار الفساد.

واوضح أن عمر حكومته لم يتجاوز السنة بعد وواجهت الكثير من التحديات من اغتيال سليماني واحتمالية قيام حرب في المنطقة وحتى أزمة كورونا موضحا ان صعوده للمنصة فرصة للتحدث عن هذه الصعوبات وكيفية مواجهتها قائلا: «ما في رئيس دولة أو حكومة أو وزير يقف اربع ساعات ويتحدث للشعب.. أنا سأتحدث لهم ولممثليهم من النواب».

واضاف: واجهنا تحديا أمنيا وصحيا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا التي عصفت بالعالم فبعض الدول شهدت انهيارا لمنظومتها الصحية،وهذا لم يحدث في الكويت، حيث ان لدينا أسرة وأجهزة تنفس كافية، في حين أن هناك دول منحت القرار للطبيب بأن يعطي مريضا جهاز تنفس ولا يعطي الآخر لأن هناك نقصا بالأجهزة.

واشار الى مواجهة الحكومة لتحد أمني آخر يتمثل بوجود 3 ملايين وافد، وتحد غذائي وقال لقد نجحنا فيه و كانت لدينا القدرة على توفير الغذاء لمدة ستة أشهر او أكثر حتى لو أغلقت الحدود.

وقال: «أنا اقدر على ادارة البلد إذا حصلت أزمة أمنية فهناك بروتوكول للتعامل معها عبر إعلان الأحكام العرفية وغيرها، لكن أزمة جائحة كورونا لا يوجد لها دليل ولا بروتوكول، فلذلك قلت راح نخطئ واقول الان راح نخطئ ما دمنا نعمل، ونحن مع مجلس الأمة فريق واحد وواجب علينا التعاون لمواجهة الجائحة، والحمد لله قدر ولطف فعندنا أقل حالات وفيات والنسبة هي الأقل في العالم.

وتساءل الخالد: هل تعلمون اننا في مجلس الوزراء اصدرنا 801 قرار لمواجهة جائحة تحدث لأول مرة في العالم؟ في حين ان هناك دولا عديدة ومنها دول متطورة طبيا انهارت منظوماتها الصحية ولكننا في الكويت لم يحدث لنا هذا الانهيار، لاننا جعلنا الأولوية للحصول على الأدوات والمعدات لمواجهة كورونا وكنا نحرص على الوقاية منها وتأمين اللازم لمواجهتها.

واكد الخالد التعامل بجدية في مواجهة الجائحة عبر اقامة مؤتمرات يومية تطرح المعلومات والارقام بكل شفافية، وكان لدينا مركز معلومات عن الإصابات بأيد وطنية بحتة وهذا لم يحدث في كل العالم، فكل الشكر والتقدير للشعب الكويتي والمقيمين الذين تفهموا الإجراءات.

وجدد الخالد الثقة بوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح والطواقم الطبية والمساندة على ما تم اداؤه في الفترة الماضية والتحضير للمرحلة الثانية، مؤكدا ان التعاقدات المباشرة التي تمت خلال الازمة كانت قرابة 500 مليون دينار ولم تصل الى مليار كما قال المستجوب، وخضعت جميعها لاجراءات الفتوى والتشريع ورقابة ديوان المحاسبة حيث أنه ووفق كشوف الديوان فان اجمالي ما تمت الموافقة عليه من تعاقدات هي 379 مليون دينار، وهذه التعاقدات تمت رغم تحديات اغلاق المصانع وضعف المعروض وتكالب الطلب العالمي على المعدات والاحتياجات الطبية وكنا نواجه تحدي الدفع النقدي ورغم ذلك احكمنا الصرف.

وقال: كنت قاسيا على وزير الصحة بشأن أجهزة التنفس وأنه ليس ضروريا أن يكون ضمن المقاييس ولكنه رفض وطالب بإحضار أفضل الأجهزة، كان لدينا 168 سريرا في بداية الأزمة مؤهلة لكورونا والان لدينا 3211، وكانت لدينا 235 وحدة عناية مركزة والان 925 وحدة، وكان عندنا 1.293 جهاز تنفس والان لدينا 3.206 أجهزة، بينما دول عظمى مثل أميركا تطلب توقيع الطبيب على استلام الكمامة وبعضهم يلبسون ملابس قمامة فهل أقبل بذلك؟ طبعا لا ولكن إذا كنت مضطرا فهذا شي اخر، كان لدينا مصنع واحد للكمامات يصنع 25 ألفا والان لدينا 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمامة، و8 مصانع معقمات تنتج 132 ألف معقم ولدينا 14 مصنعا تنتج 174 ألف معقم.

وزاد الخالد: نحن إلى الآن لا نعرف هل يوجد لقاح لمواجهة الجائحة أم لا، وقد اتخذنا خطوات وحجزنا اللقاح مسبقا وسنستورده إذا اثبت نجاحه، وحتى ذلك اليوم دعونا نقف مع الناس في مواجهة الخطر فالطريق أمامنا ربما سيكون طويلا. وعرج الخالد في حديثه لقضية معالجة التركيبة السكانية مؤكدا انها محل اهتمام الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على وضع تصور لاصلاح الوضع المهتري على اعتبار انه حمل الدولة اعباء كثيرة تمس الامن والمجالات الغذائية والصحية والاقتصادية.

وقال: ان وزيرة الشؤون قدمت دراسة متكاملة للمجلس لمعالجة خلل التركيبة السكانية، ووصفه رئيس لجنة الموارد البشرية خليل الصالح بالممتاز وما ينضوي عليه من حلول عديدة لمشكلات ذات صلة بالمقيمين وتجارة الاقامات. وحول محور التجسس شدد الخالد على ان الحكومة ترفض تماما التجسس على المواطنين، مشيرا الى ان مجلس الأمة جدد ثقته بوزير الداخلية أنس الصالح فلماذا المطالبة باقالته؟!

وبشأن محاور استجواب النائب الحميدي السبيعي قال سموه: استجوابه لا يدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة لا من الاطار الدستوري ولا حتى الاطار الزمني وانا اسأل ما علاقتي كرئيس الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول تجاوزات القطاع النفطي، فالحكومة وافقت على طلب تشكيل اللجنة من باب الشفافية من اجل الوصول الى مواقع الفساد، والوزير المختص ابلغني تعامله الجدي مع هذه التوصيات وجارٍ اتخاذ ما يلزم.

وبشأن قضية «سحب الجناسي قال الخالد: حكومتي لم تصدر قرارا واحدا لسحب اي جنسية، وهذا الموضوع ادعاء نوايا لا وقائع، وكأنه ادعاء بعدم تنفيذ الحكومة لحكم الاستئناف، وان كان كذلك فلماذا لم يتقدم صاحب الحكم بشكوى للمحاكم في هذا الصدد؟ أما التنازل عن حكم الاستئناف من جانب صاحب الحق فقد حول الحكم والعدم سواء، اما لجنة مراجعة الجنسية فترأسها علي الراشد وهو ذو ثقة وقد منحت وأعادت الجنسية وكذلك أيدت سحب بعض الجنسيات، ومن الطبيعي ألا يقبل الجميع بقرارات اللجنة.

الموقعون على «عدم التعاون»

وقع كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء كل من: محمد هايف، محمد المطير، ثامر السويط، د. عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، حمدان العازمي، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، رياض العدساني ود. بدر الملا.

بأي لغة؟

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مرافعته الثانية: «ما عرفنا.. إذا طلعنا نواجه تقولون تكتيك.. رسونا على بر.. الأخ الصغير عبدالكريم الكندري يقول اني لم أرد على محاور الاستجواب فبأي لغة كنت أتكلم؟!

وعكة السبيعي

لم يتمكن النائب الحميدي السبيعي من تقديم مرافعته الثانية خلال الاستجواب وخرج لعيادة المجلس، حيث أعلن النائب الكندري أنه تعرض لوعكة صحية ولا يستطيع الحديث، مؤكداً انه سيتبنى الحديث عن محور المواطنة ثم عاد الحميدي ليوقع على طلب عدم التعاون.