رئيس الوزراء: أعمل مع أخي الشيخ ناصر لإغلاق كل الثغرات أمام عبث الفاسدين

الأولى

تناول سمو رئيس مجلس الوزراء قضية التسريبات والتجسس بشيء من التفصيل حيث كشف عن أحداث ومواعيد زمنية جمعته مع الشيخ ناصر صباح الأحمد في أمور تتعلق بالقضيتين.

وقال سموه: في البداية يجب أن أؤكد ان ما قاله الشيخ ناصر صباح الأحمد صحيح وما ذكره النائب عادل الدمخي أيضا صحيح وما سأذكره من تفاصيل صحيحة.

واضاف: أنا متواصل باستمرار مع الشيخ ناصر صباح الاحمد وكنت سعيدا لوجوده في الحكومة السابقة، وجاءت ترتيب الأحداث حول القضية في أن الشيخ ناصر اعطاني في شهر فبراير الماضي ظرفاً فيه «فلاش ميموري» واكدت له حرصي على الاهتمام بالقضية خاصة أننا نتناقش في كثير من الامور ونتعاون.

وقال: سأعرض على مجلس الأمة اليوم «امس» بعد استئذان الشيخ ناصر الصباح رسالته لي ورسالتي له حيث استعرض الشيخ ناصر مشروع المنطقة الشمالية واجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط وكذلك القضية الدولية المرتبطة باختلاسات الصندوق السيادي الماليزي مع شرحه اسباب اهميتها.

واضاف: وقد اجبته بعد يومين برسالة حول المنطقة الشمالية وقلت له ان اجتماعات المجلس متوقفة بسبب الجائحة مع امكانية اجتماعات اللجان «اونلاين»، وعن الصندوق الماليزي ابلغته باهتمامي بالقضية والذي على أثره كتب الشيخ ناصر تغريدة شكرني خلالها على احالتي الموضوع للنيابة.

وقال الخالد: ومن هذا الموقع اعرب عن شكري للشيخ ناصر الصباح للتعاون الذي يجمعنا بهدف اغلاق كل الثغرات امام عبث الفاسدين واقول له: «صدقت يا ابا عبدالله فالعدل اساس الملك وكنت ولا ازال اعمل مع اخي الشيخ ناصر في كل القضايا التي تمس المال العام وهذا قسم عظيم بان نؤدي الامانة ونحترم الدستور ونذود عن حريات الشعب وهذه امانة احملها الى نهاية عمري».

