الناصر: ثقافة السلام والحوار أولوية السياسة الخارجية

وطن النهار

تحت رعاية وحضور وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د.أحمد الناصر أقيمت أول من أمس عبر تقنية المرئي والمسموع احتفالية بمناسبة يوم السلام العالمي نظم معهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار (السلام طريقنا)، بمشاركة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين.

وقال الشيخ د. أحمد الناصر: حرصت الكويت منذ نشأتها على نشر وتكريس ثقافة السلام والحوار والاعتدال، فباتت أولوية في مرتكزات السياسة الخارجية، تنطلق من مبادئ وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وعادات وتقاليد جبل عليها أهل الكويت. فقد كرس دستور دولة الكويت في العام 1962 في ديباجته مبادئ وثقافة السلام، فدولة الكويت تفخر بكونها بلد الصداقة والسلام وملتقى لمختلف الأديان والحضارات.

واضاف: شكلت هذه المبادئ والأسس ركيزة مهمة لسياسة دولة الكويت الخارجية في تعاطيها مع المجتمع الدولي فأضحى دعم جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية من ثوابت الدبلوماسية الكويتية.

واضاف: لقد حرصت دولة الكويت على دعم جهود منظمة الأمم المتحدة من خلال الانضمام الى مبادرة تحالف الحضارات والتحقت بمجموعة أصدقاء التحالف، وشاركت بجميع مؤتمراته، ويأتي ذلك وفق قناعة كويتية راسخة بأن الانفتاح على الثقافات الأخرى والتفاعل مع الآخر هي أمور متجذرة في الوجدان الفكري والثقافي للمواطن الكويتي منذ القدم.

واكد أن مفهوم لتحالف الحضارات ينطلق من الدعوة الى الحوار والتعايش بين الحضارات والاستفادة من تجاربها بما ينعكس ايجابا على الآخر وابرازا للجوانب المشتركة بين هذه الثقافات وتعزيزا لمضامينها.

وتابع كلامه: اننا مطالبون اليوم، كحكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد، بأن نسعى وبنوايا صادقة لمحاربة الأفكار المتطرفة والداعية لنبذ الآخر والمحرضة على الكراهية، والتي تستدعي تنسيق الجهود لمواجهتها تعزيزا لتحقيق أهداف السلام والتسامح والاحترام المتبادل.

سكوت المدافع

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة مسجلة نحتفل باليوم العالمي للسلام في ظل تطورات عصيبة تشهدها المنطقة العربية والتي استمرت لسنوات عدة واجهت خلالها المرأة العربية صنوفا من المعاناة والمتاعب وظلت الضحية الكبرى للنزاعات المسلحة.

ولفت الى انه مع ذلك فقد حاولت المرأة قدر طاقتها أن تقاوم وأن تقوم بدور فاعل في عمليات التفاوض والوساطة والحماية كما واصلت النساء ضغوطهن لاصدار تشريعات تسبغ المزيد من الحماية للنساء والفتيات والأطفال.

وأشار الى أن ذلك أدى الى صدور اصلاح تشريعي تضمن تجريما لبعض ممارسات العنف التي لم تكن مجرمة من قبل وتشديداً للعقوبات المفروضة على بعض تلك الممارسات كما هو الحال بالنسبة للتحرش وتزويج القاصرات وغيرها.

وقال أبو الغيط ان تبادل الخبرات هو أفضل الممارسات وسيمكن المنطقة العربية من رسم خريطة طريق واضحة لتخطي كل الصعوبات في هذا المجال معربا عن تطلعه الى اليوم الذي تسكت فيه المدافع وتصمت البنادق في هذه المنطقة العربية لكي يعود اللاجئون والنازحون الى ديارهم ويتوقف نزيف الدم والخسائر.

وأكد أن ضريبة العنف لا تدفعها الميليشيات المتحاربة بل الفئات الأضعف خاصة الأطفال والنساء لافتا الى انه آن الآون لأن نضمد جراح هذا العقد العصيب وأن نبدأ مرحلة من السلام الحقيقي واعادة الاعمار.

بلد السلام

من جانبه أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي أن الكويت بلد السلام والانسانية وصاحب السمو الأمير هو حامل لواء الانسانية في العالم، لافتا الى أن الاحتفالية فرصة لنوجه الشكر للكويت على كل الجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز السلام.

ولفت امباكي الى أن السلام هو الطريق الأساسي لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، موضحا أن الكويت بلد المحبة والسلام ونموذج يحتذى به في التعايش السلمي.

بدوره، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ ان الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للسلام من خلال نشر التعاطف وثقافة السلام والأمل في مواجهة جائحة COVID-19، وتدعو للوقوف مع الأمم المتحدة ضد محاولات استخدام الفيروس للترويج للتمييز أو الكراهية.

وأضاف يتم الاحتفال باليوم الدولي للسلام «يوم السلام» في جميع أنحاء العالم كل عام في 21 سبتمبر. حيث تأسس يوم السلام عام 1981 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع، ويعتبر هذا اليوم تاريخا مشتركا عالميا للبشرية جمعاء للتذكرة بضرورة الالتزام بالسلام فوق كل الاختلافات والمساهمة في بناء ثقافة السلام.

واختتم قائلا إن موضوع 2020 لليوم الدولي للسلام هو «تشكيل السلام معا». أدعوكم جميعا للاحتفال باليوم من خلال نشر الرحمة والعطف والأمل في مواجهة الوباء والوقوف مع الأمم المتحدة ضد محاولات استخدام الفيروس للترويج للتمييز أو الكراهية. انضم الينا حتى نتمكن من تشكيل السلام معا.

مفتاح السلام

ومن ناحيته اتهم سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب اسرائيل برفضها للسلام مؤكدا ان الشعب الفلسطيني اكثر شعوب العالم تواقا للسلام، وقال شعبنا يبحث عن تنفيذ هذه الكلمة لانه يعاني من عدم السلام منذ 72 وحتى هذه اللحظة بسبب الاحتلال الاسرائيلي

وأضاف: ان القضية الفلسطينية هي مفتاح الحرب ومفتاح السلام ايضا مشيدا بوقوف الشعوب العربية الى جانب القضية الفلسطينية ليعم السلام في منطقة الشرق الاوسط.

واكد ان اسرائيل تعطل السلام في المنطقة وانها تقف دون تحقيق امنيات الشعب الفلسطيني باقامة دولتهم.

وذكر ان السلطة الفلسطينية تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب تعاطيها مع الاحتلال بحثا عن السلام.

وقال يجب ان تعطى الحقوق لاصحابها ونحن اكثر الشعوب فنحن نؤمن بالسلام ويجب ان نضع حداً للاحتلال، وذكر ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال ويعاني يوميا من تدمير البشر والحجر يسعى لنشر السلام باقامة دولته وعاصمتها القدس.

واضاف: نقدر جميع الجهود من اجل السلام لكن اسرائيل التي تحتل فلسطين ولا يسلم منها شيء حتى شجرة الزيتون لا يريدون ولا يبحثون عن السلام.

واشاد طهبوب بدور الكويت وعلى رأسها سمو الأمير الذي وصفه بانه احد رموز السلام في العالم وذلك بتمسكه بالحق الفلسطيني مشيرا الى ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد حمل القضية الفلسطينية الى جميع دول العالم والمحافل الدولية منذ عام 1963 الى اليوم حيث تعد القضية الفلسطينية اهم بند في السياسة الخارجية الكويتية.

واعرب عن شكره للكويت في دعم القضية الفلسطينية مشيرا الى ان الشعب الكويتي شعب محب للسلام.

