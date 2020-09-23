النصف: الكويت تنتهج سياسة متوازنة لتهيئة أرضية للسلام

وطن النهار

قال وزير الاعلام الاسبق سامي النصف: نحن الأمة الوحيدة التي لا نعطي الصورة المجملة للحرب لأطفالها مشيرا الى ان الحروب تخلق المستفيدين منها وتخلق لوردات لديهم السلطة المطلقة والأموال.

واوضح ان الكويت تنتهج سياسة متوازنة تتدخل بالوساطة دائما لكنها لا تستطيع فرض السلام كخيار وانما تسعى لتهيئة الأرضية لاقامة السلام.

وأوضح النصف ان للكويت تجربة فريدة في هذا النهج تقوم على ثلاثة مسارات اولها اختيارها عام 1962 للديموقراطية لتعزيز السلام الداخلي حيث إن تلك الفترة لم تكن دول كثيرة بالعالم تؤمن بالديموقراطية.

اما المسار الثاني فهو المسار الاقتصادي او ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية وذلك لدعم الدول الأخرى ولم تكن دول صغيرة تنتهج هذا النهج فقد أسست بالبداية هيئة الجنوب والخليج العربي ثم بعدها بعشر سنوات أسست الصندوق الكويتي للتنمية الذي لديه اسهامات كثيرة في دول العالم.

واكد ان السلام الذي آمنت به الكويت سلام حقيقي فهي من توسطت بين قطبين عربيين مصر والسعودية ايام حكم جمال عبد الناصر كما ساهمت في توحيد اليمن وشاركت في انهاء الحرب الاهلية في لبنان وكذلك انهاء الحرب بين العراق وايران واستضافة مشاورات السلام في اليمن ومساعيها للوساطة في حلحلة الأزمة الخليجية.

