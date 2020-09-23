كوثر الجوعان: المحن مدمّرة

وطن النهار

هنأت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان بحصول سمو الأمير على وسام الاستحقاق من الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام،لافتة ان تكريم سموه جاء لأدواره المعهودة في السلم والتعاون والانسانية.

وأضافت ان العالم يحتفل بهذه المناسبة سنويا متوحدا ضد عدو واحد وهو جائحة كورونا الذي هدد أمننا وصحتنا، وكوفيد-19 أوقع عالمنا في حالة من الاضطراب مذكرا الجميع بأن ما يحصل في أي جزء من الأرض يمكن ان يؤثر على الجميع، داعية الى تضافر الجهود لمواجهة هذه الجائحة.

وذكرت ان هناك آثار مدمرة تقع على المرأة جراء المحن المدمرة بسبب ما تمر به المنطقة من حروب وعنف شديد كما أنها بجانب الأطفال يشكلان القسم الأكبر من النازحين ولذلك علينا النظر الى الدور الفاعل للمرأة في عملية السلام.

