الفارس: «الأشغال» تُسابق الزمن لتطوير طرق جنوب السرة

وطن النهار

اكدت وزيرة الاشغال وزيرة الدوله لشؤون الاسكان د. رنا الفارس ان العمل مستمر على قدمٍ وساق لانجاز مشروع تطوير شبكة طرق جنوب السرّة، لافتة الى ان تلك الطرق سوف تساهم في خدمة اهالي المنطقة والمناطق المجاورة وكذلك موظفي ومراجعي الوزارات ومستشفى جابر وأهمية تطوير شبكة الطرق هناك لتخفيف الازدحام المروري في المنطقة. واضافت خلال زيارتها موقع المشروع في جنوب السره ان العاملين في مواقع العمل التابعة لوزارة الاشغال يسابقون الزمن ويضاعفون الجهود بهدف الاسراع في دفع عجلة تنفيذ مشاريع الطرق لانجازها بالشكل الأمثل وعلى اعلى المستويات، ليستفيد منها مرتادو ومستخدمو الطرق.

يذكر ان مشروع تطوير طرق جنوب السرة وهو احد مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق في دولة الكويت والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والنقل البري حاليا كما انه احد اهم مشاريع تطوير البنية التحتية المهمة التي يجري تنفيذها بالقرب من مستشفى الشيخ جابر، حيث يتألف المشروع من تشييد وصيانة الطرق، الكباري، الأخاديد والمجاري، خزان احتجاز مياه الأمطار، والمجاري والمصارف والخدمات الأخرى لقطاعات طرق منطقة جنوب السرة بالقرب من مستشفى جابر بما في ذلك الجسور والكباري القطاعية للطريق الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع (شارع 40) في المنطقة المجاورة. وتشمل الأشغال تحديث الطرق في المنطقة وانشاء حلقات ربط بالطرق السريعة الرئيسة مثل الطريق الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز (شارع 40) السريع. كما تشمل الاشغال تحويل، تحديث، وحماية المرافق القديمة المتصلة بشبكات الطرق المطورة.

ويبلغ الطول الاجمالي للطرق التي سيتم تطويرها حوالي 20 كيلومترا تقريبا. تشمل التطويرات: اجراء تعديلات على التكوينات والشكل الحالي للتقاطعات، اضافة ممرات ودروب، طرق منخفضة، تقاطعات ذات مستويات منفصلة، تطوير التقاطعات المبرّزة والطرق المحولة. وكما يشمل المشروع ايضا اعداد مخزون من المرافق القائمة في مناطق المشروع واعداد خطط تحويل لتلك المرافق مع الأخذ في الاعتبار الخطط المستقبلية لوزارات الخدمة.

وينطوي المشروع على تعديلات على بنيات تقاطعات الخدمة وتقاطعات النظام على طول الطرق السريعة المحيطة لتزويد الوصول الحر والسهل لمستشفى جابر والى منطقة وزارة. ان الطرق الداخلية لمنطقة جنوب السرة عبارة عن مزيج من الطرق المنخفضة والمرتفعة مع طرق الخدمة. وسيتم تحديد خطوط وطرق الحافلات وجسور المشاة، كما سيتم الانتفاع بطرق الخدمة للحافلات كلما كان ذلك ممكناً. ومن المتوقع نقل المرافق الرئيسة في هذا المشروع الذي يهدف الى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الامان والسلامة عليها عن طريق تطوير ثلاث تقاطعات رئيسة تربط منطقة جنوب السرة وجسر يربط طريق الدائري السادس بمستشفى الشيخ جابر وثمانية جسور علوية وستة جسور على مستوى الارض واربعة انفاق و11 كم تطوير جسرين للمشاة وزراعات تجميلية وتحويل حماية الخدمات بما في ذلك صرف مياه الامطار.

