الخالد: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»

وطن النهار

ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الاستجوابين الموجهين إليه من النائبين د. عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي في جلسة علنية أمس.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية امس على رسالة واردة إليه من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية بحث قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر. كما استعرض المجلس خلال مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اعرب سموه في الرسالة الأولى عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب (قائد العمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وفي رسالته الثانية عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة منح رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب سموه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين وهم الوزير أحمد المنصور، والنواب عبدالوهاب البابطين، سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد الدلال، فيصل الكندري، صفاء الهاشم، يوسف الفضالة، مبارك الحجرف، خالد العتيبي، سعود الشويعر، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري.

وصادق المجلس على محاضر الجلسات السابقة، ودخل في بند الاوراق والرسائل الواردة.

رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني.

رسالة من سمو نائب الأمير ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة سموه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.

رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

ووافق عليها المجلس.

النائبان خليل عبدالله مع صالح عاشور يرفعان علم النادي العربي احتفاء باحرازه كأس سمو الامير لكرة القدم، وقالا: نهنئ

الرئيس الغانم: مني ومن اشقائي تبرع لنادي العربي 50 الف دينار وعندي طلب لرئيس الحكومة «لا تطرشون الجبري مرة ثانية».

صالح عاشور : تبرعك يا رئيس المجلس السخي تشكر عليه وتواجدك مع الجماهير امس موقف تشكر عليه ايضا وهذه الرياضة والغريب ان رئيس الحكومة ما بارك للعربي بهذا الفوز واليوم تكريم سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه من قبل الولايات المتحدة تقدير كبير لدور سموه في القضايا الانسانية والمكانة التي تحتلها الكويت فهذا الاستحقاق الانساني لتقليد سموه هذا الوسام العسكري محل تقدير اما الرساله الثانية فتم التحدث مع الاخت العقيل فما حدث مع كبار السن امر مرفوض وغيرمقبول وعلى الحكومة تدارك هذا الموضوع.

خليل ابل: الشكر لك شخصيا على دعم الرياضة ومبادرتك على تكريمك للاخوانك من لاعبي العربي ونذكر الاعضاء الراغبين بالتبرع لتكريم اللاعبين وان تكريم سمو الامير بالوسام العسكري شرف لكل كويتي وعلينا عدم السماح لاي كائن من كان بخدش المكانة التي تحتلها الكويت على مستوى العالم وعندما تقوم الدولة برعاية المعاقين لان حياته اصعب من حياة الانسان العادي فالمفروض الدوله تتحمل كل مايحتاجه المعاق.

اسامة الشاهين: بدورنا نهنئ الكويت اميرا وحكومة وشعبا بهذا التكريم الذي قدم الى سمو الامير ويجب التاكيد على ضرورة عدم المساس بثوابتنا واحيي مجلس الوزراء الذي جاءت القضية الفلسطينية في بيانه فتحيه للموقف الحكومي الذي طمأن الناس ونفتخر بالرغم من صغر مساحتنا الا ان مواقفنا ثابتة ونحن دائما مع المظلومين وضد الظالم وبكل تاكيد ان العدو الاسرائيلي هو احد اوجه الظلم واما فيما يخص الرسالة الواردة من الاخ مبارك الحجرف الذي نسال الله له وللزميلة والزملاء الشفاء فان ماحدث مع كبار السن امر غير مقبول ويجب تدارك ماحدث.

خليل الصالح: نبارك لنادي العربي العريق ونشكرك يا رئيسنا الفاضل على ماتفضلت به اما بالنسبة للرسائل الواردة فان تكريم سمو الامير بالوسام العسكري فالكويت لها دور كبير جداً في حل المشاكل وفعلا هذا التكريم اضافة للاوسمة التي لم يتلقاها كثير من رؤساء الدول اما في الرسالة الثانية فما حدث مع كبار السن امر غير مقبول.

عبدالله الكندري: تكريم سمو الأمر رسالة للجميع أن من يعمل للكويت يجد نتائج ذلك في حياته وفي مرضه، وهناك خطأ في عدم معاقبة موظف الشؤون الذي ظلم المعاقين ولا يمكن أن تتم اهانتهم بهذا الشكل وتتم معاقبة 300.

عبدالله الرومي: تكريم سمو الأمير فخر وعزة ويرفع من شأن الكويت أمام دول العالم.

قانون الإعاقة لم يحدد سن معين لخمسة وستين وهذا مفهوم خاطي نقله إلى بند الشيخوخة، البنوك أخطأت عندما صرفت أموال هؤلاء من دون حكم، نحن دولة قانون وليس قوة، الحجز على الأموال يجب أن يتم وفق القانون وليس مخاطبة البنك والتنفيذ مباشرة.

عدنان عبدالصمد : نهئ نادي الكويت الذي حصل على المركز الثاني في مواجهة النادي العربي ونشكر الرئيس الذي تبرع للنادي العربي

صالح عاشور: نحتاج توضيح من الاخت الوزيرة لما حدث مع كبار السن وسحب اموالهم بهذه الطريقة.

وانتقل المجلس الى بند العرائض والشكاوى، حيث تلا الامين العام علام الكندري موجزا عنها.

استجواب الرئيس

وانتقل المجلس الى البند الرابع، الاستجواب الموجه من العضو د . عبد الكريم عبد الله الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والاستجواب الموجه من العضو الحميدي بدر السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

الوزير مبارك الحريص: الرئيس لايساءل الا بالسياسة العامة واذا كان الاخوان ينظرون للاستجواب على انه سياسة عامة فمن حق الرئيس ان يطلب ضم الاستجوابين.

وتمت الموافقة بعد التصويت حيث رفض الضم 6 من 34.

عبدالكريم الكندري: قبل اربع سنوات ادينا القسم الدستوري وفق المادة 91 منه، وهذا خارطة الطريق لكل نائب في المجلس، وهو ما يحدد مسارنا في العمل البرلماني، خاصة الذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، ورئيس الحكومة اقسم مرتين امام القيادة السياسية والبرلمان، وقد يكون اكثرشخص بيننا اقسم لانه وزير في عدة حكومات، حرية المراسلة مصونة وسريتها مكفولة وفق الدستور بمادته 39، وفلسفة الدستور اتت بترتيب له حكمة بتقديم مواد الحقوق والحريات والواجبات على المواد المنظمة لاعمال السلطات الثلاث، وهذه المادة اتت قبل حق التعليم والعمل وحرية التجمعات،وترتيب هذه المادة من اجل احترام الحريات العامة، والنص الدستوري هذا انتهك امام مرأى جميع المواطنين بقضية هزت الرأي العام، وفي العمل السياسي والبرلماني هناك مفهوم تحمل المسؤولية السياسية، ولن اطرح امثلة اوربية بل استذكر الدكتورة معصومة المبارك التي استقالت بعد نشوب حريق في مستشفى، والدكتور احمد المليفي استقال بسبب حالة وفيات في بناء المدينة الجامعية، وامام قضية التسريبات الاخيرة التي ضمت موضوع الصندوق الماليزي وموضوع انتهاك حريات المواطنين والتجسس عليهم، والقيادي الامني يشهد امام عينه جريمة امن دولة باعتراف ابن رئيس الحكومة السابق وتفاخره بتفوقه على شقيقه في التجسس وكيفية التلاعب بالرأي العام بشراء المغردين، وكذلك القيادي الامني يجهز الابن الاخر لرئيس الوزراء السابق لتحقيق بشأن في الصندوق الماليزي وهي اكبر قضية فساد وغسيل اموال، وكنت اتوقع من رئيس الحكومة تقديم استقالته من باب المسؤولية السياسية او اضعف الايمان يقيل وزير الداخلية، بل انت في 24 اغسطس تجدد الثقة بالوزير، وتساءلت اين الحياء السياسي من تجديدك الثقة لوزير ولم يحن موعد جلسة نظر طرح الثقة، وبالتالي انت قمت بتحدي المواطنين، وقد قلت لك ان الصندوق الماليزي هي اكبر تحد امام حكومتك وهي اختبار لصدقية حكومتك في مكافحة الفساد وانت رسبت بالاختبار، بل ودخلت في دائرة الشبهة، حين نقل النائب عادل الدمخي ان الشيخ ناصر صباح الاحمد قد سلمك في فبراير الماضي ظرف من تسجيلين وتفريغ، وقال وزير الداخلية انه لم يتسلم التسجيلين انما فقط التفريغ، وانت لم تتحدث حينها، ويبدو ان احد الثلاثة لا يقول الحق، وعليك الجواب، وكيف تكون انت رئيس الحكومة ولا تطلب هذه التسجيلات، وما كان دور وزير الداخلية منذ شهر فبراير ولم يقم بالتحقيق الا بعد استجوابه في اغسطس، وهل احلت حمد جابر المبارك الى النيابة العامة بتهمة التجسس والتلاعب بالرأي العام ومخالفة قوانين هيئة الاتصالات واساءة استخدام الهاتف او شقيقه فهد الذي ينافسه بهذا الاداء، واريد منك الافصاح باجراءاتك وهل احلت مسؤولاً واحداً الى النيابة العامة؟

وقال: للاسف همكم هو كيفية انكشاف التسجيلات لا ما دار في مضامينها، بدليل احالة ضباط تتهمونهم بتسريب التسجيلات، في الكويت لا يميزنا الا هامش الحرية وامكانية استجواب رئيس الحكومة وبنص دستوري، انما التجسس على المواطنين والنواب فهل هذا النهج الديموقراطي المراد السير فيه، او انها طريقة التحول لدولة بوليسية، ما الذي تود الحكومة معرفته بتجسسها على النواب والمواطنين، وانظر لقضايا الناس مواطنة لم تتوظف لانها بلا واسطة، واخر لم يستلم شهادته من الجامعة لكونه بدون، ومواطن قضى اكثر من 6 أشهر بلا رواتب بسبب قرارات ازمة «كورونا»، ولكن يبدو انكم تريدون كشف من يتعاون معنا ومن يحركنا ومن خلفنا، ان اردت تعال اسألني وانا اجاوبك فخلفي الناس التي اوصلتني للقاعة للدفاع عن حقوقها والذود عن حريات الشعب، وجدار الثقة يحتاج سنوات لبنائه وانت هدمته في اغسطس عبر بيان مجلس الوزراء الذي اعتبر التجسس على الناس ثغرات امنية.

وتحدث عن: سوء ادارة الحكومة لازمة «كورونا»، اوصلتنا لتجاوز الصين في حجم الاصابات، ساردا تسلسل اجتماعات مجلس الوزراء منذ بداية تداولات ازمة «كورونا» بالاجتماعات، مستوقفا على تاريخ 24 فبراير باكتشاف اول 3 حالات، وكان عليك وضع كل الاحتياطات لعودة المواطنين والوافدين من الخارج، وسمحت للناس بالحجر المنزلي وهم بلا ثقافة رغم جهوزية مستشفى جابر للحجر المؤسسي، وبعدها بايام معدودة امرت بالحجر المؤسسي وطلبت ذات الافراد، وفي 3 مارس وامام مطالبات اغلاق المطارات قلت انك تريد الفحص مقابل الدخول للكويت، ثم الغيت الفحص بسبب ثورة الالاف من المقيمين رعايا احدى الدول، وفي 6 مارس بدأت تمنع الدخول، وفي 9 مارس امرت بادخال الحجر المؤسسي، وفي 11 مارس امرت بايقاف الدخول وطبقته في 13 مارس، وفي هذه الفترة دخل الالوف، وما الضغط الذي وقع عليك في هذه الايام، ومن ضغط عليك ما الذي لمصرعلينا نحن في الكويت، واذا لم تكن مصر فالضغط كان عليك من الطيران التجاري، وانت في 29 يوليو تريد فتح المطار ووزير الصحة قبلها بيوم يحذر من الموجة الثانية، ومنعت 7 دول باستثناء مصر، وبعد الضغط الشعبي تم ضم مصر للدول الممنوعة، وفي 2 اغسطس سمحت بالترانزيت من اجل مصر، وتواصل تكرار الاخطاء، ولولا الاستجواب لفتحت المطار من الاسبوع الماضي، ولكن ستفتحه بعد الاستجواب في الاسبوع المقبل، واود ان اخبرك ان ادارة الازمة مختلف تماما عن التعامل مع الازمة، ويكون هناك فريق يدرس ويقرر ويصلح اخطاءه، وليس يخطئ ويكرر الخطأ مرات ومرات،اما انتم فكنتم تتعاملون مع الازمة وليحصل ما يحصل.

ولفت: مناقصات ازمة «كورونا» هي عبارة عن مؤشر عن مستوى ادارة ازمة «كورونا»، وهل سمعت عن حملة وين الكمامات؟ وخلقتوها كافضل سلعة لتجار الازمات ووصلت من نصف دينار الى 7،5 دنانير، وكل مناقصاتكم رفضت من ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الامة، ولكنها اعتمدت من جهاز المناقصات حكوميا، ولم يهمك التفاصيل وذهبت حكومتك لاسكات الناس وملاحقتهم واين ذهب اول تصريح لك بمحاربة الفساد ثم تأتي لاغلاق افواه المواطنين، ولكن ما انصف المواطنين هي النيابة العامة والتي اكدت عدم جواز وضع قيود على حرية الرأي والتعبير وفصلها عن ادواتها والا عد هذا هدما للديموقراطية، انت تدعي سياسية عامة لمحاربة الفساد منذ بداية تكليفك من القيادة السياسية وفي الاجراءات والعمل التنفيذي تقوم بتكميم افواه المواطنين ورفع الشكاوى ضدهم.

واوضح: تعاملك مع الازمة كشف المحاباة تجاه المنتجعات ومنشآت اخرى حولت محاجر مؤسسية وتفاوضت معهم بالملايين رغم امكانية انتهاجكم كحكومة سياسية التعويض العادل لهم بعد الازمة، ثم المحاجر التي صرفت عليهم الملايين في وقت الازمة والى الان خاوية، وفي الوقت ذاته تطلبون من الناس الحجرالمنزلي عند اهاليهم، وهذا يكشف سوء التعامل مع الازمة بدل من ادارة الازمة، مشيرا الى التخبط في القرارات ما بين الحجر المنزلي والمؤسسي وانعكاساته على طول الازمة والحظر والاغلاق وتأخر عودة الحياة وتضخم الصرف من الاموال العامة والانعكاسات السلبية على اصحاب الاعمال والمبادرين.

وقال: التركيبة السكانية اختلالها وصل ذورتها ورئيس الحكومة يقول ان ازمة «كورونا» كشفتها، وانا منذ 2017 ادعوكم لتنظيمها قبل ان تتحول الى قضية خطاب عنصري وحينها انت وزير خارجية، وانت في 2006 وزير شؤون معني بالاقامات والتركيبة السكانية، وكانت الرسوم البيانية من حينها تكشف ان الكويتيين اقلية في بلدهم، فلا تأتي وتدعي دهشتك وتفاجؤك حين اصبحت رئيس للحكومة رغم كونك عود في حكومات سابقة، ونعم انني لا املك ان اساءلك على حكومات سابقة لكن من حقي ان اكشف وافضح سوء عمل الحكومة، واكشف سوء تعاملكم مع الازمة وارهاقكم للصفوف الاولى وهدر المال العام بالصرف على الوافدين، واعفائهم من الغرامات، ونود ان نعرف ما رؤية وسياسية حكومتك تجاه التركيبة السكانية، فهل هذه طريقة للحل ما قالته وزيرة الشؤون بتوطين القطاع الخاص وبلا مدد زمنية، وبحديث انشائي، وبلا عدد للوافدين، والجالية المصرية وصلت لنفس نسبة المواطنين، ووزيرة الهجرة المصرية ليس لها تصريحات خلال الازمة الا مع الكويت، والسؤال هل لمصر مستمسك على الكويت؟ ولماذا لا ترد عليها الحكومة.

وبين: كيف تحل التركيبة السكانية بتشكيل لجنة في 24 أغسطس من وزير سابق، وما دور وزيرة الشؤون ووزير الداخلية، وكيف لرئيس حكومة ان يشكل بلجان 3 لجان وفرق عمل باجتماع واحد، وهل انت رئيس مجلس اللجان ام رئيس مجلس الوزراء، وهل انا احاسب رئيس اللجنة ام وزيرالحكومة، واين قراراتك بشأن التركيبة السكانية واي قرار سيمضي هل قرار وزرائك الذين يناقشوننا في اللجان البرلمانية ام رؤساء اللجان التي شكلتها أخيراً، والوزير الذي لا يلحق مركبك شيله لا تخليه، وكان بوسعك بقرارات اصلاح خلل التركيبة السكانية، ومع ذلك المجلس يجتهد لاقرار اقتراح بقانون، مشيرا الى ان موقع المعلومات المدنية اوضح ان ما يقارب 400 ألف مقيم خارج القوة البشرية، واليوم لديكم المستشار المصري ضياء الدين في مجلس الوزراء يدخل في كل لجنة ويرد اسمه في كل مشروع قانون رغم اخضاعه لمجلس تأديبي في مصر أخيراً، وهل لجنة التركيبة السكانية الاخيرة تخلو من المستشارين الوافدين؟ والناس تترقب منك قرار في التركيبة السكانية لما لها من انعكاسات على معيشتهم وعدم النظر في قوتهم الشرائية كل 5 سنوات لان المال العام يذهب للوافدين ويمنع الكويتي من جمع الوظيفتين في مقابل يسمح لذلك للمقيمين وهذا لا يتواءم مع عزمه في تشجيع عمل القطاع الخاص.

الأمن الغذائي

ولفت: الازمة كشفت سوء الامن الغذائى، ومستقبل الامن الغذائي الذاتي مهدر بسبب توزيعات الحيازات بالمحاباة وتحولها منتزهات واستراحات، ومع ذلك يبخس حق المزارع الكويتي، وقدرنا ان نكون في منطقة اقليمية ملتهبة وقد تغلق كل الحدود فأين الامن الغذائي الذاتي، وهذه قضية تحيطها شبهات فساد بتوزيع الحيازات فهل طلبت من الديوان الاميري كشفاً بتوزيع الحيازات تلك من اجل تطبيق الامن الغذائي الذاتي والكشف عليها ومدى قيامها باختصاصاتها او سحبها واعادة توزيعها؟ وهذا التحدي لم نر منك تجاهه تحركاً جدياً.

واستوقف الكندري: عند طول مدة الحجر، وتضارب القرارات الحكومية بفتح الحظر من اجل تنقل الناس للشاليهات والمزارع والمخالطات، ثم تطيل مدة الحظر وتخنق البلد وتسبب الافلاس للناس بسبب تخبط قرارات الحكومة بالتعامل مع الازمة، واما مراحل العودة للحياة من المؤسف ان تكون قرارات الحكومة محل تندر حيث تسمح لتجمعات المولات والسماح للالعاب الرياضية وفي نفس الوقت تغلق المحال الصغيرة التي يملكها الناس البسطاء خارج المولات وتمنع استجوابك من عبدالكريم الكندري بذريعة عدم تفشي الفيروس، متسائلا اين رئيس ديوان الخدمة المدنية ولماذا لا تصريح له خلال الازمة، وان كان هذا الرجل متواجد فلماذا لم يكن له تصريح في اهم ازمة وتعلقها بأهم شريحة وهم الموظفون، وان كان لا يلحق بمركبك شيله ونحن نعلم كيف تم تعيينه رئيسا للديوان.

وتطرق الكندري: لصغار التجار المبادرين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخسارتهم بسبب تمديد الحجر 5 شهور، وهؤلاء وصلوا الى مجلس الامة والقوا مفاتيح متاجرهم تعبيرا عن سخطهم من سوء تعامل الحكومة معهم، ولجنة التحفيز الاقتصادي التي على مجلس الوزراء بعدم التأخر بالقرارات منذ مايو، ولم تستجب انت الا في سبتمبر اي بعد 4 شهور بمشروع قانون دعم، وتأتي بقوانين تعارض تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، لافتا الى ان ازمة كويتيين بلا رواتب الى الان دون حل بسبب قرارات الحكومة وكان بوسعها من حينها بقرارات من مجلس الوزراء حل المشكلة كما هو حال مجلس الوزراء بمنح رواتب استثنائية لمن يريد، مشيرا الى ازمة تضخم اسعار المنتجات ثلاثة اضعاف وهل بوسعك خفضالاسعار من جديد وسألت وزير التجارة عن سياسية اعادة الاسعار ولم يجيبني وهذه سياسة تحسب على حكومتك بعدم الجواب وتلاشي الشفافية، وكذلك تضخم اسعار الكمبيوترات المحمولة من 100 الى 700 دينار بسبب التعليم عن بعد، مضيفا ان ملف التعليم هي الحلقة الاضعف بالازمة وتركنا الابناء بلا دراسة خمسة شهور، وهناك تحذيرات من ضغط على شبكة الانترنت مع بداية التعليم عن بعد 4 اكتوبر المقبل وقد يحث انقطاع، ولماذا غاب وزرائك خلف المتحدث الرسمي للحكومة فهل انت من طلبت منهم ذلك ام انكم فعلا تتعاملون مع الازمة بتخبط وكان لكم نفس قصير على عكس ادارة الازمة التي تتطلب نفس طويل، وللاسف في حملة الاجلاء كنت اتمنى من حكومتك التعامل بمساواة مع جميع المواطنين لكنكم تركتم المهجرينالمحكومين بقضايا رأي سياسي وللاسف لم تتسام على جراح الكويتيين، وانا منحتك اليوم كشف حساب، ونريد منك ان تقول انك اخطأت وحكومتكتتعلم من الاخطاء وتصلح.

الوثيقة الاقتصادية

وقال: محور الوثيقة الاقتصادية والعجز بـ 14 مليار وقيمة الاحتياطي العام الذي قيمته 50 مليار دينار امور تستحق الوقوف عندها، مشيرا الى تحذيره من هدر الاحتياطي العام كان محل استجواب رئيس الحكومة السابق لكن النواب حولوا الاستجواب الى اللجنة التشريعية وقرروا عدم الدستورية لان القرار لم يكن قرارهم بل قرار رئيس الحكومة، وهذا هو ذات الاستجواب بنفس الصياغة القانونية اقدمه لرئيس الحكومة الحالي وبالنسبة للنواب ان الاستجواب دستوري لان رئيس الحكومة يريد المواجهة اليوم، لذلك اقول ان قرار النواب ليس قرارهم، وها نحن اليوم امام تحدي نفاد صندوق الاحتياطي العام، لافتا كيف ستغلق عجز الـ 14 مليار دينار، واين مشروع الشمال والجزر فهل راح مع من راح ام ان لديك مشروع بديل، الان ان مطالب بايضاح سياستك لانقاذ البلد وانتشالنا من العجز، وهل ستغلق العجز بالدين العام، وهل الان اصبح الاقتراض محمود وامر ضروري، وحين كان المواطن البسيط يترجاكم بشراء فوائد القروض كنتم تجيبون عليه لم يجبركم احد للاقتراض من اجل الصرف الاستهلاكي، ونحن الان نقول لكم لا نسمح لكم تقترضون لسحق الاحتياطي العام وهدره عن تنفيع وماقصات وصرف اضاع الملاءة المالية، وحين تقول ان بودك تطبيق الضريبة نريد منك مصارحة الناس هل تود تطبيقها على الاثرياء ام على البسطاء بالقيمة المضافة او الانتقائية او انك تود فرض ضريبة على اراضي الدولة، وتخيلوا ان بالكويت 11 جامعة خاصة تدفع 600 الف ايجارات والحكومة تصرف عليها 300 مليون دينار، وهل ستغطي العجز من هذه السياسات، وعليك الان مصارحة الناس كيف ستنتشلهم من العجز، وكيف لن تتأثر معيشة المواطنين، وعليك مصارحة الناس عن الوضع المالي الحقيقي للدولة، وليس حلا ان تخفض الانفاق 20% ولا يجوز ان تخفض مصروفات الصحة والتربية رغم تأييدنا للترشيد لكن لا يجوز ذلك وانت تريد استقبال 7 الاف طالب لجامعة الكويت وكيف تريد تشغيل المستشفيات الجديدة وانت مقبل على ازمات صحية، وانا اسألك كيف ستمول المشاريع المقبلة مع العجز، وهذا يعني انك ستقلل مستوى الخدمات وتوقف اخرى، وهذا امر مرفوض وغير منطقي، مؤكدا: عليك الان الجواب على كشف الحساب.

الغانم: ترفع الجلسة مدة ربع ساعة لصلاة الظهر، ومن ثم نعاود مع مرافعة المستجوب الثاني.

التهاون والتراخي

الحميدي السبيعي: محورنا الأول عن التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، ورئيس الحكومة له صفة رئاسة المجلس الاعلى للبترول والعملية ليست رئاسة شرفية انما رئيس الحكومة يبت بالخلافات التي تنشب في القطاع النفطي حتى في الخلافات بشأن تعيينات بعض الاعضاء المنتدبين، والعملية ليست استجواب سياسة عامة انما لرئيس الحكومة صفة يساءل عليها، خاصة في قطاع ترى قياداته في نفسها محاباة وحصانة من المحاسبة والرقابة ويتصرفون دون قواعد بالمناقصات والتعاقدات والتعيينات النفطية، ساردا تدرجه في الرقابة والمساءلة السياسة ازاء تجاوزات وشبهات القطاع النفطي.

وقال: شركات القطاع النفطي تعين من تود محاباته عبر تعاقداتها مع 3 شركات توريد العمالة وبلا اعلانات ولا قواعد، ولا يوجد فيها الا 20% كويتيون واغلبهم معينيون بالمحاباة بلا اختبارات ولا معايير ولا شروط ولا اعلانات والبقية للوافدين، وهذه قرابة 24 عقدا وكل عقد يحوي حوالي 2000 اي قرابة 50 الف وظيفة تتوافر عبر هذه الشركات، وهذا قطاع خارج الدستور والشرعية والدولة ويجب ان يروض هذا القطاع ولا يجب تركه يسرح ويمرح والكويتيين بلا وظائف من خريجيين شهادات معتبرة، لافتا الى ان الشركات لا تقوم بأي دور وتتلقى الملايين دون جهد يذكر وحتى الموظف يؤتى به اليهم من قبل القيادات النفطية، مسائلا اين النواب المتباكين على المال العام، وانا دوري ان اؤدي الامانة لحفظ اموال ووظائف أبناءنا في القطاع النفطي.

وتطرق الحميدي: الى تعيينات وافدين كمستشارين قانونيين وسواهم من مستشارين باربعة وخمسة الاف دينار وميزات سيارة وتأمين صحي وسكن وتذاكر ومساعدة تعليمية، مستعرضا ببيانات بعض الحالات، بينما الكويتي تحجب عنه تلك الوظائف.

وقال: بعض الشركات تم تنفيعها في وقت ازمة الامطار 2018، ومنحت افادات قوة قاهرة من الشركات النفطية لمطالبتهم بتعويضات من شركات التأمين وبالتالي ترجع شركات التأمين على الشركات النفطية وهذا فيه هدر للمال العام بـ70 مليون دينار لكل شركة حصلت على افادة القوة القاهرة، في مقابل شركات اخرى لم تمنح افادة القوة القاهرة، رغم تضارب كمية الامطار بين الحالات التي حصلت على الافادة والتي لم تحصل عليها، مشيرا الى ان احد الرؤساء التنفيذيين بعد ان وقع لشركة افادة القوة القاهرة ذهب عين كرئيس فيها بعد تقاعده بشهور معدودة في ظل استمرار تعاقد الشركة الخاصة مع الشركة النفطية الحكومية التي كان يرأسها، معلقا: مادام هذا الهدر للملايين فوالله لن نوافق على زيادة رسوم وغرامات المرور، ولن نوافق على الدين العام في وقت تهدرون الملايين، ومن لا يدافع عن المال العام هو فاسد ومن لا يبعد ولا يحاسب الفاسد هو ايضا فاسد.

ولفت: بعض القيادات يعينون ابناءهم بلا معايير ولا شهادات ولا اعلانات ولا شروط عند المقاولين الاستشاريين في مقابل تمرير تعاملات وشبهات المقاولين دون رقابة وهي بمثابة رشوة فضلا عن كونها تضارب مصالح، وهناك لجان تحقيق تشكل ازاء شبهات المقاولين واعضاء اللجان لهم ابناء معينون لدى المقاول المحقق معه، مطالبا بايقاف هولاء القياديين عن العمل وهم 9 واحالتهم الى النيابة العامة ولو كانوا في دولة دكتاتورية لعلقوا على المشانق، وقسما بالله ان قدر لي العودة للمجلس لن يغلق هذا الملف وان استدعى استجواب رئيس الحكومة المقبل، وانا واثق وان لم اصل فهناك شرفاء يتبنون هذا الملف، مشيرا الى انهم ينتظرون العطلة البرلمانية لمرور تقرير التحقيق البرلماني بشأن شبهات القطاع النفطي، مضيفا: والله لن تجدوا من يحميكم قريبا يا القيادات النفطية والمسألة تستغرق وقتا وان طالت المدة فلن تتعدى 6 اشهر فخطاب سمو نائب الامير حاسم في محاربة الفاسدين والمشتبه بهم وكما جاء الدور لابناء الاسرة وقيادات امنية وقضاة فالامر سيطال قيادات القطاع النفطي.

واوضح: اقول للناس بعد 4 سنوات عمل برلماني لا طبنا ولا غدا الشر، انا اتيت للتشريع فوجدتني مضطرا للرقابة والمحاسبة بالاستجوابات، والان القطاع النفطي يستعرض اعلان توظيف لدغدغة المشاعر ولن يعينون بالاعلان الهلامي سوى خمسة بمحسوبية، وانا قلت للقيادات النفطية والله ان كان في المجلس الحالي او المقبل شرفاء والله سيكون صيفكم ساخن ولتستمروا في ظل التلاعب في وظائف ابنائنا.

بصمة عار

وقال السبيعي: لم يكن بودي الاستجواب انما يهمني تعيين 30 او 40 الف من الكويتيين، فلم اجد بدا بعد طول انتظار، وهذا القطاع النفطي بحاجة تصحيح كامل واحالات الى النيابة العامة.

وتطرق السبيعي: الى استمرار نهج الحكومة وعدم معالجة مساسها بحق المواطنة، وتخويف الناس وسلب مواطنتهم دون وجه حق وبناء على تقرير قيادات مشبوهة بالفساد، لافتا الى ان هذا الحق اكبر من الوظيفة والراتب، ولا يوجد قهر اكبر من سحب مواطنة شرفاء بين ليلة وضحاها، واكبر بصمة عار في جبين النواب ان لم ينتصروا للمواطنة ونصرة المظلوم المسحوبة جنسيته هو وابناءه وانتم تعيشون منعمين مع ابنائكم ولا ينقصكم شيء، وانا اطرح لك اليوم حالة واحدة من 40 حالة وحدثني عن اجراءاتك السليمة، وهذه جنسية والد احمد الجبر في عام 1962 وفق المادة الخامسة، وابنه احمد حصل عليها في بداية الثمانينيات ككويتي ابن كويتي ويحق له حتى التصويت في الانتخابات، وفي رمضان يصلي العصر وهو صايم كويتي ويفطر بدون جنسية وهذه بالعشر الاواخر من رمضان قبل خمسة ايام من العيد سنة 2014 ميلادية، فهل هذه الكويت بلد الانسانية وسحبوا الجنسية سحبا دون اسقاط وهو كويتي ابن كويتي لا يجوز سحب الجنسية منه بل تسقط بناء على احكام مؤكدة، وحين ذهب لحكم اول درجة قيل له بالحكم ان السحب ليس من اعمال السيادة وانه مرسوم سحب جنسيته غير مشروع، واستشكلت الحكومة وقبل الاستئناف وتنازل عن التمييز وحقه بعد وعود ومبادرات ضحكت الحكومة عليه وكانها تقول له اذهب انت وربك فقاتلا وضحكت علي وهذه الحكومة لا تستحق الثقة فيها وراح يضحكون عليكم ردوا جناسي 4 عوائل و50 عائلة ضحكوا عليهم وانهوا اعمال اللجنة.

وبين: سحب الجناسي استخدم من الحكومة كسلاح للقمع وظلم الناس، ولا تسمحون للناس اللجوء الى المحكمة في سحب الجناسي ورفضت الحكومة ذلك لانها منبع الفساد وتخشى انكشاف فسادها في القضاء واذا كان هذا ديدن الحكومة لماذا نتعاون معها ونقف معها، واقول للمواطنين البيت واحد والغرف متجاورة والحريق سيطال كافة الغرف، والحكومة تحمي القرارات الجائرة وتمنع اللجوء للقضاء، وازاء هذه الشبهات لا املك الا عدم التعاون مع هذه الحكومة والحكومة المقبلة وكل حكومة لا تحترم حقوق وواجبات المواطنين، ودعوة المظلوم تسري بليل وما كان عنها الله بغافل، وان الظلم هو قهر الرجال ورب العباد حرم الظلم وقال النبي الظلم ظلمات يوم القيامة، مستنكرا حرمان ابنائهم من التعليم والتكريم والوظائف والمسكن بسبب فاسدين سحبوا جناسي المواطنين، ورئيس الحكومة عايش تلك المعاناة للمواطنين المسحوبة جناسيهم وعليك مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، وهل ترضى الظلم يا بوخالد انصر المظلوم وربي يوفقك ونحن متأملين خير ان يأتي اليوم الذي ينتزع المواطن حقه بالقانون والحق، يا بوخالد تراهم في رقبتك وربك فوق انصرهم ولا تنظر لغيرهم، قابل المظلومين وامنحهم حقوقهم وانت تعلم ان دعوى المظلوم تسوى العز والجاه ولا ينفعك المطبلين فقط انظر لله وانصر المظلومين المسحوبة جناسيهم، والكويت ولادة وسيأتي مجلس في شرفاء ويحاسبون الفاسدين ولا يغرنكم ممزقي الوحدة الوطنية سني وشيعي وبدوي وحضري هؤلاء يدمرون البلد برضاكم، والمواطنة من اعظم الحقوق والحريات اللصيقة بالشخص يعرضها النائب سواء بأول او اخر يوم عمل برلماني، عيشها يوم وانت مجرد من جنسيتك وثبوياتك.

وطن طيب وقيادة حكيمة

صباح الخالد: الحمد لله الذي حبانا بوطن طيب وقيادة حكيمة من قبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، نعم للمراقبة المسؤولة والرقابة المنشودة وهذه هي كلمات سمو الأمير، انا احترم الدستور وحق الاستجواب وقلت انه لن اذهب للاحالة للدستورية ولا للسرية وهذا ما اطبقه الان، وانا كل يوم اشوف اللوحة المكتوبة على قصر السيف لو دامت لغيرك لما وصلت إليك واقرأها أربع مرات في اليوم ولا تغيب عن عقلي.

ولفت الخالد الى ان: هناك مثالب دستورية شابت الاستجوابين وسأوزع ذلك على النواب حرصا على الوقت، اما الحكومة فعمرها أقل من سنة برئيس وزراء جديد ووزير داخلية وخارجية ودفاع وغيرهم كلهم جدد وتواجه كل هذه التحديات، بعد اسبوع واحد من تشكيل الحكومة الجديدة حصل حادث مزلزل وهو اغتيال سليماني، كنا نخشى أن دخول المنطقة في حرب بالرغم من وجود ضمانات بعدم الدخول في حرب ولكننا كنا قلقين بشأن كيفية مواجهة هذا الحدث، وبعدها وفاة السلطان قابوس وثم دخلنا مباشرة في مواجهة جائحة كورونا، وبالرغم من كل هذه التحديات فهناك إنجازات للشباب الكويتي منها تطوير الدائري الأول وطريق المطار ومشاريع منطقة تيماء وتطوير المطار وعقود مدينة المطلاع، والحكومة بالرغم من قصر عمرها الا انها لم تغفل متطلبات الشعب.

وقال الخالد: ما في رئيس دولة أو حكومة أو وزير يقف اربع ساعات ويتحدث للشعب وهذا ما سيحصل اليوم وهي فرصة لي وسأقف لاتحدث لنواب الأمة، فلدينا تحديات كثيرة وأولها التحدي الصحي،، بعض الدول انهارت المنظومة الصحية لديهم ولكن لم يحدث هذا في الكويت، حيث لدينا أسرة كافية في المستشفيات وأجهزة تنفس كافية، في حين هناك دول منحوا القرار للطبيب بأن يعطي هذا المريض جهاز التنفس دون المريض الآخر لأن هناك نقصا بالأجهزة. واشار الى ان هناك تحديا أمنيا بوجود ثلاثة ملايين وافد، وهناك تحدٍ غذائي ونجحنا فيه ونحن كانت لدينا القدرة لتوفير الغذاء لمدة ستة أشهر أكثر حتى لو أغلقت الحدود، انا اقدر أن أدير البلد إذا حصلت أزمة أمنية فهناك بروتوكول للتعامل معه عبر إعلان الأحكام العرفية وغيرها،. لكن أزمة جائحة كورونا لا يوجد بروتوكول لها،، نعم انا قلت راح نخطئ واقول الأن راح نخطئ دام اننا نعمل، ونحن مع مجلس الأمة فريق واحد وواجب علينا التعاون لمواجهة الجائحة، الحمد لله قدر ولطف فعندنا أقل حالات وفيات والنسبة الأقل في العالم.

وتطرق الى: إصدار مجلس الوزراء عدة قرارت تتكون من 801 قرار لمواجهة جائحة تحدث لأول مرة في العالم، في حين دول عديدة ومنها دول متطورة طبيا انهارت منظوماتها الصحية ولكننا في الكويت لم يحدث لنا هذا الانهيار، وصارت احداث قرصنة في العالم حيث كانت هناك أولوية للحصول على الأدوات والمعدات لمواجهة «كورونا» وكنا نحرص على الوقاية منها وتأمين اللازم.

واشار الخالد الى: الحرص على أبنائنا الطلبة وتحصيلهم العلمي، وسعدنا بنجاح أبنائنا ولكن أقول احتفلوا بطريقة صحية فالاختلاط خطر عليكم، وتعاملنا بجدية في مواجهة الجائحة وكان لدينا مؤتمرات يومية، وكان لدينا مركز معلومات عن الإصابات بأيدي وطنية بحتة وهذا لم يحدث في كل العالم، كل الشكر والتقدير للشعب الكويتي والمقيمين الذين تفهموا الإجراءات.

وقال الخالد: اللي حز في نفسي ان وزير الصحة يتصل فيني وانا جاهز للذهاب للصلاة ويطلب إيقاف صلاة الجمعة في شهر مارس، ووزير الأوقاف قال لدينا في الدين ما يحمي المواطنين والفتاوى والرخصة في الصلاة في رحالكم، في حين لما ضرب الطاعون الكويت سابقا لم تكن هناك مؤسسات ولذلك حصد أرواحا كثيرة.

حقائق وأرقام

واوضح: الدول أصدرت قوانين جديدة لمواجهة الأوبئة والأزمات بينما نحن في الكويت نتعامل مع هذا القانون من خمسين سنة ولم نغيره، كنت قاسيا على اخي وزير الصحة بشأن أجهزة التنفس وأنه ليس ضروريا أن يكون ضمن المقاييس ولكنه رفض وطالب بإحضار أفضل الأجهزة، كان لدينا 168 سريراً في بداية الأزمة مؤهلة لـ «كورونا» والان لدينا 3211 سريرا، 235 وحدة عناية مركزة والان 925 وحدة، 1.293 جهاز تنفس والان لدينا 3.206 اجهزة، دول عظمى مثل أميركا تطلب توقيع الطبيب على استلام الكمامة وبعضهم يلبسون ملابس قمامة فهل أقبل بذلك طبعا لا ولكن إذا كنت مضطرا فهذا شيء آخر، كان لدينا مصنع واحد للكمامات يصنع 25 الفا والان لدينا 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمامة، و8 مصانع معقمات تنتج 132 الف معقم والان لدينا 14 مصنعا ينتج 174 الف معقم، إجراءاتنا في مواجهة «كورونا» أفضل من نيوزيلندا التي أشار لها النائب الكندري.

ولفت الخالد: نحن إلى الآن لا نعرف هل يوجد لقاح لمواجهة الجائحة ام لا، نحن اتخذنا خطوات وحجزنا اللقاح مسبقا وسنستورده إذا اثبت نجاحه، الحكومة تتحمل المساءلة وهذا دورنا ولكن خلونا نوقف مع الناس اللي يواجهون الخطر فالطريق أمامنا ربما سيكون طويلاًَ، نعم هناك تغيير للقرارات سواء حظر جزئي أو كلي حسب المعطيات والتطورات، مستعرضا فيديو يوجز تجارب لدول من مختلف قارات العالم متعددة المستويات الاقتصادية والتنموية كانت قد عدلت قراراتها ما بين الفتح والاغلاق والحظر الجزئي والكلي تارة تتقدم وتارة تتراجع.

وتم رفع الجلسة لصلاة العصر.

أثر ملحوظ

وقال الخالد اثر الازمة على الاقتصاد الدولي ملحوظ، وحدثت انخفاضات في الناتج المحلي والكساد خلال ازمة «كورونا»، ولم يحدث هذا منذ الكساد الكبير قبل 80 سنة، ومتوقع ان يتقلص الاقتصاد العالمي الى 8.5 تريليونات دولار، وانخفاض في سعر السلع والخدمات، وزامن هذا الوضع الاقتصادي هبوط حاد في اسعار النفط وصل احيانا الى 12 دولاراً، وهناك دول اضطرت لاشهار الافلاس.

ونوه: منصة اعادة المواطنين كانت مفتوحة لجميع المواطنين ولم يستثن احد ولسنا في خصومة مع احد وكل مواطن ابدى رغبة بالعودة تمت الاستجابة لها، وعودتهم كانت صعبة لان الدول بدأت اغلاقات وتوقف الخدمات ونجدد الشكر للاخوة في وزارة الخارجية على جهودهم في تامين كل وسائل الحياة الكريمة للمواطنين وايصال احتياجاتهم وتسجيلها الى حين يوم وصولهم الى ارض الوطن، وكنا نضطر لنقل المواطنين من موقع لاخر لنوفر لهم الحياة الكريمة والمعيشة، ونحن اهتممنا بسكنهم وغذائهم ومعيشتهم ونقلهم وتوفير طائرات لاعادتهم لصيام رمضان او قضاء العيد في الكويت، ووفرنا اقامة واعاشة لحوالي 15 الف فرد، والبقية طلبة لهم سكنهم ومخصصاتهم وضاعفناها لهم، وكان هناك مرضى تحت رعاية وزارة الصحة، وكان سياح انقطعت فيهم السبل وتمت متابعتهم، وقامت 13 جهة لتنفيذ خطة عودة المواطنين وبحوالي 12 الف موظف ومتطوع، والمنصة الالكترونية كانت ضرورية حيث سجل بها 45 الف ورجع منهم 39 الفاً وهناك 5 الاف ابدوا رغبة عدم العودة، وهناك قرابة 600 لم يبدوا اي رغبة.

واكد الخالد ان معالجة التركيبة السكانية محل اهتمام الحكومة، اذ انها تعتمد على خطة تراعي الاحتياجات العامة بالدولة، ومسؤولية الحكومة الا تقف امام الامر دون احراز تقدم رغم انها تحمل تركة وتراكمات حكومات سابقة، ونتفق مع المستجوب ان الخطورة من خلل التركيبة تطال كل الاصعدة ووزارة الصحة زارت المساكن ومساحتها وقالت انها غير مقبولة انسانيا ونحن نعمل على وضع تصور لاصلاح الوضع المهترئ ومن اجل الوصول الى الوضع المثالي وتدرجاتها من مقبول الى ممتاز، وخلل التركيبة حملنا اعباء كثيرة كدولة ومجتمع لكن لله الحمد تجاوزنا رغم ما تحملناها من انعكاسات على امننا الغذائي والصحي والاقتصادي.

وقال الخالد: ان وزيرة الشؤون قد قدمت دراسة متكاملة للمجلس لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وقد قال رئيس لجنة الموارد البشرية خليل الصالح ووصف المشروع بالممتاز وما ينضوي عليه من حلول عديدة لمشكلات ذات صلة بالمقيمين وتجارة الاقامات، ونحن سنعمل على ترجمتها او الحكومة والمجلس المقبلين.

واوضح: الملف التعليمي في ازمة «كورونا» بلا شك انه مهم وقد جددت الثقة للوزير ثلاث مرات، مما يعني رضا وتفهم المجلس لهذا الملف وها نحن شهدنا تخرج ابنائي وبناتي الطلبة من الثانوية. واشار: الكويتيون بلا رواتب هم من عدة فئات بحثناهم وحصرنا من سحب الاستقالة وعاد للعمل وكذلك من تعثرت معاملات تقاعدهم وتم التعامل معها من قبل التأمينات الاجتماعية، وتم اطلاق منصة الكترونية لتصنيف الحالات الاخرى والتعامل معها بعد دراستها.

مسألة التجسس

وبين الخالد ان مسألة التجسس وطلب اقالة وزير الداخلية من قبل المستجوب، نقول بصددها ان الحكومة ترفض ولا تقبل اي تجسس على المواطنين، متسائلا هل تساءل رئيس الحكومة عن ابقاء وزير في منصبه ام لواقعة التجسس المنتهكة لنصوص الدستور، متسائلا هل استوقف المستجوب على الفرق بين السياسة العامة للحكومة والسياسة العامة للدولة وان رئيس الحكومة يساءل عن الاولى لا الثانية لكونها سياسية تساءل فيها الدولة امام رئيس الدولة، ثم ان الاحداث المذكورة لم تكن بترتيب من قبل وزير الداخلية ولا في عهده، وقد جدد مجلس الامة الثقة لوزير الداخلية، وما قاله الشيخ ناصر وعادل الدمخي صحيح وما سأقوله صحيح وانا متواصل مع الشيخ ناصر وكنت سعيداً لوجوده في الحكومة السابقة وفي فبراير اعطاني ظرفاً وفيه فلاش ميموري واكدت له حرصي ونحن نتناقش في كثير من الامور ونتعاون، وبعدها بيومين دون الشيخ ناصر تغريدة عن شكره لرئيس الحكومة على احالة الامر للنيابة، وانا اؤكد على لحظات ادائي القسم امام سمو الامير وتوجيه سيدي سمو الامير بمكافحة الفساد، وحين انتهى التصوير قال لي سمو الامير والالم يعتصره ان الكويت اكبر من الجميع والقانون على الجميع وهذه رسائل احملها على عاتقي وعلى مسؤوليتي ولا يمكن السكوت عن قضايا الفساد وهذه قيم انا تربيت عليها ووجهت فيها، ولا يمكن ان نقبل بالفساد، معربا عن شكره للشيخ ناصر للتعاون من اجل اغلاق كل الثغرات امام عبث الفاسدين وصدقت يا ابا عبدالله فالعدل اساس الملك وكنت ولا ازال اعمل مع اخي الشيخ ناصر في كل القضايا التي تمس المال العام وهذا قسم عظيم بان نؤدي الامانة ونحترم الدستور ونذود عن حريات الشعب وهذه امانة احملها الى نهاية عمري، وهذا الاستجواب بـ56 موضوعاً، وهل ممكن الرد عليها بشكل مقتنع وتضمن كما هائلا من التساؤلات ولا ترقى لاستجواب وهل هي فعلا من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وهذا ما حذرت منه احكام المحكمة الدستورية من ان تحميل رئيس الحكومة كل اختصاصات الوزراء من شأنها ان تدخله بسيل من الاستجوابات.

وقال: في موضوع الجنسية الحكومة لها النهج القانوني فقط وهو العمل وفق نصوص قانون الجنسية، وانا استغرب من اثارة هذا الموضوع في الاستجواب، لأن الحكومة لم تصدر قراراً واحداً لسحب اي جنسية.

