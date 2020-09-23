سبيكة الجاسر: مشروع فني لأطفال ذوي الإعاقة

وطن النهار

صرحت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين سبيكة سعد الجاسر بأن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي قد زارت الجمعية وشاركت في العديد من الأنشطة مع طلابها وموظفيها. وجاءت تلك الزيارة نتيجة لالتزام الجمعية ببناء علاقات قوية مع الشركاء في المجتمع والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة من أجل تبادل الخبرات وخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بأفضل طريقة ممكنة.

وحضرت السفيرة دورة تدريبية في مجال التطوير المهني نُظمت بالتعاون مع «مركز ذا بورو لإعادة التأهيل» وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعلم تقنيات علاجية جديدة وزيادة الإنتاجية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة رينغ سايد للتجارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز ذا بورو لإعادة التأهيل جاسم المضف بأن هدفنا الأول في الكويت هو تمكين الأفراد من الاستمتاع بأسلوب حياة صحي وسليم. لنا رؤية تدعم التعاون والمشاركة في الخدمات الاجتماعية المتنوعة من حيث التعليم والتدريب المستمر لرفع مستوى الصحة في الكويت. إن تعاوننا مع الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين يعكس هذه الرؤية ويدعمها، وذلك من خلال قيام اخصائيي العلاج الطبيعي لدينا بقيادة الدورة التدريبية ومشاركة الخبرة المختصة في مجال التأهيل.

وأضافت سبيكة الجاسر أن الجمعية تنفذ مشروعاً فنياً مصمماً خصيصاً للأطفال ذوي الإعاقة، وتديره فنانة تعمل كاخصائية العلاج بالعمل، حيث توجه المشاركون من خلال جلسات فنية وإدخال تعديلات للأنشطة أو البيئة مراعاة للاحتياجات المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة. وحضرت السفيرة جلسة فنية لتعزيز وتشجيع دمج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم.

وذكرت الجاسر أن الجمعية تقدم حالياً استشارات مجانية للعلاج الطبيعي والعلاج بالعمل وعلاج النطق واللغة لأطفال ذوي الإعاقة من جميع الجنسيات بالإضافة إلى تقديم نصائح تمريضية لمقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف مساعدتهم على تحسين الحركة والتنظيم الذاتي والمعالجة الحسية، وإلخ. وقامت سعادة السفيرة بزيارة قسم إعادة التأهيل وشاهدت بعض العلاجات اليدوية، وتقدم الحركة للأطفال ذوي الإعاقة.

واختتاماً لزيارتها أعربت السفيرة ألينا رومانوسكي عن دعمها لرسالة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين في توفير الرعاية والتعليم والدعم المبتكر والمستمر للأطفال ذوي الإعاقة وبالتالي تغيير حياتهم والمساعدة على دمجهم في المجتمع.

