«الصحة»: مصابو «كورونا» تخطوا الـ 100 ألف

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 100683 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 588 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 187 حالة في منطقة حولي الصحية و162 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و151 حالة في منطقة الفروانية الصحية و120 حالة في منطقة العاصمة الصحية و108 حالات في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 99 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8483 حالة. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4651 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 715887 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 682 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 91612 حالة.

