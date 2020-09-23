«نزاهة» نظَّمت ندوة حول الجرائم الانتخابية ودور مؤسسات الرقابة

وطن النهار

اكد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالانابة د. محمد بوزبر، أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع الجهات الحكومية بالانتخابات للعمل على وضع حد لتمويل العمليات الانتخابية.

واوضح بوزبر خلال مشاركته في اليوم الثاني من ندوات نادي نزاهة الصيفي التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة وجمعية الشفافية تحت عنوان «الجرائم الانتخابية ودور المؤسسات الرقابية» أن الخطوة الاولى في تحديد تمويل العملية الانتخابية باتت اولوية مهمة اضافة للعمل على مراجعة وتعديل النصوص الخاصة المتعلقة بتمويل العمليات الانتخابية من خلال الاسترشاد بجهود المجتمع المدني الى جانب وضع حد معين للتمويل لتحقيق المساواة بين المرشحين.

وأفاد بأن «نزاهة» تسعى لتعزيز الجهود لفهم العملية الانتخابية وما حولها وتوعية المواطنين بدورهم في العملية الانتخابية وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين «نزاهة» ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن هناك دورا لـ «نزاهة» من الناحية التوعوية إلى جانب دورها في استقبال اقرارات الذمة المالية لعدد كبير من المشمولين سواء نواب او وزراء مشاركين في العملية الانتخابية حيث إن نسبة كبيرة تصل إلى النصف من المشمولين يعملون في العملية الانتخابية.

بدورها، أكدت عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. إيمان القطان أن الانتخابات الفرعية تعزز العنصرية والقبلية والفئوية لدى المرشحين.

وأشارت إلى أن هناك خوفا من الانتخابات الفرعية لاسيما من اختلال معيار الاختيار ليكون حسب نفوذ الشخص وقدرته المالية وليس حسب الكفاءة.

ولفتت إلى أن منظم الفرعية او الداعي لها وقع في الجرائم التي يجرمها قانون الانتخابات حيث إن المشرع اعتبر من «حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة شريكا في جرائم الانتخابات».

