التقلبات الفكرية والسلوكية وما تفعله

آراء

يمر المشهد السلوكي الاجتماعي والعقيدي في مجتمعات بلدان الخليج العربي بمرحلة تقلبات مثيرة للقلق ومشيرة الى نقاط ضعف مجتمعية متجذرة قابلة للنمو والانتشار.

وبالطبع فقد ساعد على وجود الظاهرة اقحام بعض بلدان الخليج نفسها في قضايا عربية خلافية اوجدت حالات استقطابات سياسية وفكرية حادة غير قابلة للحوارات الهادئة الموضوعية.

والأمثلة على هذه الظاهرة، والتي شملت كتاب اعمدة ورجالات فقه واعلاميين وأعضاء مجالس برلمانية استشارية وغيرهم، لا تعد ولا تحصى. ويتفنن اصحابها في استعمال وسائل علم النفس الشهيرة في الاقناع، وفي تزوير احداث تاريخية وتحميلها ما ليس فيها، وفي قراءات خطأ وكاذبة لأقوال وتصرفات الرسول «صلى الله عليه وسلم» ولبعض الآيات القرآنية الكريمة، وفي بث رعب متخيل كامن في هذه الدولة الاقليمية او تلك او في هذه الطائفة او تلك او في هذا الحزب او ذاك.

ولا يخجل بعض هؤلاء من ان ما يكتبونه الآن او يقولونه يخالف جذرياً وكلياً ما كتبوه او قالوه منذ بضع سنوات او حتى منذ بضعة أشهر.

وبالطبع فان تلك السلوكيات المتقلبة تجمع بين الانتهازية السياسية، او الزبونية الشخصية لأصحاب المال والجاه على الأخص، او نفاق وعاظ السلاطين الذين عرف عنهم التلون حسب املاءات اصحاب السلطة، او الارتباط المفروض بأجهزة الاستخبارات المحلية والخارجية، او اشكال اخرى لا تعد ولا تحصى مما جاءت به، مع الأسف، ثروات البترول الهائلة وثبتتها ممارسات الاقتصاد الريعي الغني الذي طال امده في هذه البقعة من الوطن العربي.

ومن المؤكد ان هذه الظاهرة موجودة، بكل تفاصيلها وتجلياتها، في باقي بلدان الوطن العربي، لكننا في هذه اللحظة معنيون بتواجدها المقلق الخطر في بلدان الخليج العربي الذي بدأت تحولاته العميقة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاعلامية تؤثر على كل ساحات الوطن العربي.

ان الخطر لا يكمن فقط في الانقلاب السلوكي والفكري تجاه حدثٍ، هو مؤقت في اغلب الأحيان على اي حال، وانما ما يصاحب ذلك من تخل صاحبها عن مبادئ وأخلاق انسانية، او عن التزامات الهوية العروبية الجامعة التي بذلت جهودا هائلة لبنائها وترسيخها في الوجدان العربي العام عبر قرون من الزمن، او عن مشاعر التعاطف مع اشقاء مظلومين ينتمون الى نفس الأمة الواحدة.

عند بعض هؤلاء، فجأة تصبح شعارات من مثل اهمية التوحد العربي او الاستقلال القومي والوطني او الممارسة الديموقراطية او التوزيع العادل للثروة او الكرامة الانسانية، مما طرحه الشارع العربي وما لم يطرحه، ومما توصلت اليه عقول المفكرين العرب وقادة نضالاتهم، تصبح كل تلك الشعارات عبارة عن تهويمات وغيبيات لا اهمية لها، وذلك امام مبدأ المصلحة المحلية الآنية الضيقة وأمام ما يقوله هذا المسؤول الخليجي او ذاك. وتصل الأمور الى حد الشخصنة المريضة المجنونة في الحياة السياسية والدينية والأمنية في هذه المنطقة العربية المبتلاة بألف مشكلة وألف مؤامرة.

وتزداد خطورة الظاهرة عندما تنتقل تلك الممارسات او آثارها الكارثية الى عموم المجتمع كله، ثم الى ساحات التواصل الاجتماعي، حيث يتفجر الجهل مع الطفولة الرعناء ومع العقد النفسية لنصبح امام كارثة فكرية سياسية فجرها من كنا نعتقد ونأمل بأنهم حماة العقلانية والمبادئ المتزنة والثوابت الوطنية والقومية، وأنهم قادة المثقفين الملتزمين في مجتمعات الخليج العربي منذ الاستقلال والى يومنا هذا، واذا بهم تلامذة اوفياء لبروتس الذي خان القيصر الروماني.

نقوله بكل صراحة وخوف على المستقبل بأن الجهات التي ترعى او تشجع او تستعمل تلك الظاهرة انما تلعب بمستقبل الأجيال العربية الشابة التي ستعيش في مجتمعات لا طعم لها ولا رائحة، تتعايش فيها الفردانية الأنانية المفرطة مع النظام الاقتصادي الجائر العولمي المجنون غير المنتج، مع البعد عن المحيط العربي الكبير الذي وحده هو الضامن للاستقرار والازدهار الذاتي الحقيقي، مع بقاء الجميع كالريشة في مهب رياح التدخلات الخارجية الحقيرة الناهبة لثرواتنا والمتلاعبة بعواطفنا.

يخطئ من يعتقد انه سيكون في منجى وأمان، او حتى انه سيحقق طموحات هذا المسؤول او ذاك. ومع غيرنا نقرع هذه الأجراس فلعل من بيدهم الأمور والقرارات يدركون ان المجاملات التقليدية المملة لن تفيد وأن عليهم ان يفكروا بعمق لمواجهة الكوارث التي جاءت بها بعض سياسات وقرارات الداخل الخطأ وتعايش البعض مع شخصيات الخارج المريضة الكارهة لهم ولشعوبهم ولأمتهم، والتي تحتقرهم هم بالذات.

