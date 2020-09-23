العرب بين ترامب وبايدن

آراء

العالم قاب قوسين أو ادنى من انتخابات رئاسية ماراثونية بين قطبين، بين حزبين، ثم بين رأسين، المنافسة بدأت حامية الوطيس، وبالتحديد منذ كشف البيت الأبيض عن تخبطه، وارتباكه ازاء جائحة «كورونا»، فنجد ترامب يخرج بتصريح، ونائبه أو شبيهه «بنس» يخرج أيضاً بتصريح مضاد، ومسؤول منظومته الصحية في الولايات المتحدة يختلف بشدة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ويشخصن ترامب المشهد ويعتبره موجهاً اليه، فيكيل الاتهامات للرجل ومنظمته «الفاشلة»، يتهمها بالسكوت على الجائحة تآمراً أو تضامناً أو مشاركة مع الصين التي اعتبر ترامب انها هي التي صدرت الفيروس اللعين لبلاده، وللمعمورة جمعاء، وبجرة قلم كشر الرئيس الأميركي المضطرب عن انيابه منسحباً مع دولته من «الصحة العالمية»، ومانعاً تمويله الذي يعد هو الأكبر لها.

أما بايدن ومن وراء ستائر النسيان فيعود مدججاً بالديموقراطيين، بمجلس النواب ورئيسته «نانسي بيلوسي»، حيث يعد، ويتوعد، يعد الشعب الأميركي بعالم افضل بعد «كورونا»، بنظام صحي اكثر حيوية على طريقة سلفه اوباما وليس على طريقة غريمه ترامب، بايدن يدخل الحلبة بقفازات الاشاعات المغرضة ويكيل اللكمات إلى ترامب من منصة خطاياه الشبابية، ومن منابر مغامراته المتهورة، في قطاعات المال والأعمال، أو حتى في علاقاته النسائية الغامضة.

بايدن ايضاً لم يرمِ بقفازات اللحظة في وجه ترامب اعتباطاً لكنه كان متذرعاً بأن جميع الملفات التي اخفق ترامب في لملمة اشلائها، وتضميد جراح جثامينها، يمكن بعثها من جديد، في مقدمتها الملف الكوري الشمالي، وتلك المسماة بقضية الشرق الأوسط، والأخرى المعروفة بالنيران المستعرة فوق مياه «المتوسط»، والأخيرة المعروفة بالحرب العالمية الثالثة في البحر الصيني العنيف، والملقبة باسم حرب تجارية لن تبقي ولا تذر.

القفازات والأيادي الملطخة بالمناكفات والخطايا في كفة بايدن، والوعود البراقة والصراخ الليلي في وجه اجهزة الاعلام من ترامب في الكفة الأخرى، يدٌ ترمي بغير رامٍ، وأخرى تفتقر إلى التصويب من بعيد حيث «كورونا» وتداعياته.

بالنتيجة تقدم بايدن في بداية التحرك، وتراجع ترامب، وفي النهاية تراجع بايدن وتقدم ترامب، وبين الضربة الأولى، وخطوط النهاية سيظل النزال قائماً، والقفازات معلقة على «ريشة في الهواء»، والضربات الموجعة مؤجلة حتى الانتهاء من «الفرز الرحيم» لحظة اعلان النتائج التاريخية المحتومة.

ترامب ام بايدن لا يهم، جمهوريون ام ديموقراطيون ايضاً لا يهم، المهم اين نقف نحن من كل ذلك؟ ما موقعنا من الاعراب اذا فاز اي منهما؟ أو اذا اخفق احدهما؟ المهم ان يكون لدينا كعرب مشروعنا، ان يصبح لدينا ما يمكن ان نقدمه لكائن من كان، ترامب ام بايدن ام للاثنين معاً؟

لابد مثلاً ان نمتلك رؤيتنا كعرب ازاء قضايانا المصيرية، وان نكون يداً واحدة في مواجهة التحديات المحدقة بأمتنا، وأن نصبح على قلب رجل واحد عندما يتعرض وطن من اوطاننا حتى تتداعى من اجله بقية الأوطان، ان نتمسك بزمام المبادرة والمبادأة في جميع الملفات العالقة، في مختلف القضايا المحدقة، في النفط الذي بدأنا ننتجه بغزارة ولا نسيطر عليه بكفاءة، في الاقتصاد المتهاوي ما بعد «كورونا»، وذلك الذي كان قد تداعى بفعل ازمات مالية عالمية متعاقبة.

قضية محورية التففنا حولها، لكننا لا نمتلك بشأنها رؤية مشتركة تقود إلى سلام عادل مقابل الأرض، ومقابل الأمن، ومقابل العيش في تسامح ووئام.

قضايا اخرى على الرف بسبب سيطرة الطائفية والأممية على طرفيها المهيضين، ما يحدث بالعراق وما يتجلى متجاوزاً مختلف الثوابت والقيم في سورية، وما يتجاسر أو يتناثر من شظايا ازاء قضية اليمن غير السعيد ومشاكله المترامية، ليبيا وحل الدولتين، احدهما في الشرق من بنغازي وخليج سرت ومنطقة الهلال النفطي الخصيب، وأخرى بالغرب المجفف من الزيت والبترول والغاز ولا هم يحزنون في طرابلس الغرب، وقضية الارهاب التي مازالت عالقة في ملفات مختلف الدول العربية ومازلنا ندور حول انفسنا آلاف الدورات لأننا اخترنا الطريق الأمني في المواجهة ولم نقترب لا من قريب ولا من بعيد إلى حلول فكرية وتعليمية وانسانية وسياسية للتعامل مع ذلك الملف الشائن الشائك منذ السبعينيات وحتى الآن.

قضايا أو ملفات شائكة مازلنا لا نمتلك لا الرؤية ولا الرأي الموحد، ولا التحرك المشترك بشأنها، الأمر الذي سوف يضعنا في ذيل اهتمامات ترامب أو بايدن، بايدن أو ترامب، ايهما أو كلاهما لن ينحاز لقضايانا من اجل سواد عيوننا، أو انسيابية شعورنا، أو قوة حناجرنا، ايهما أو كلاهما سوف ينضم إلى الصوت الواحد المتحد، إلى الموقف الواضح المحدد، والى الارادة الجمعية لو اجتمعت على رأي فانها لن تحيد عنه ولو تجمعت حول فكرة فانها لا تؤمن الا بها، ولو احيطت علماً بقضية فما منا أو منها اي من امتنا الا الوقفة الجسورة القوية، واضحة المعالم والملامح والأهداف، هنا قد لا يفرق معنا ترامب اذا فاز أو اذا اخفق، ولا بايدن اذا فاز أو اخفق، المهم والأهم ان يفوز العرب اذا فاز اي من الغريمين أو اخفق.

