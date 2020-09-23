الفرعيات.. والواقع

آراء

بعد ان هدأت عاصفة الفرعيات او كما يسميها من يحاول تخفيف اثرها ومباشرتها للاختيار العرقي القائم على قوة الفخذ وكمية استطاعة مرشحيها على خدمة ابناء القبيلة بالتشاوريات علينا الحديث بشكل صريح عنها وعن اسباب انتشارها الكبير وشعبيتها الواضحة بين الكثير.

لا يمكن فهم اسباب التخندق القبلي في السياسة دون تفكيك التاريخ الزمني والوضع الاجتماعي للقبائل في الجزيرة العربية ومدى ترابطها التاريخي ووجودها الذي سبق وجود الدول وتحولها من مجتمعات منظمة تغذي كل حاجات الفرد الى مكون اجتماعي يشارك الجميع بالحقوق والواجبات في الدولة الحديثة، وعلينا اولاً ان نعي ان الدول ومنها الكويت لم تسع منذ نشأتها الدستورية الى اذابة هذه الخصوصية في مجتمع مدني بل استخدمت هذه الخصوصية في نزاعاتها السياسية وهو ما اثر وانتج ما نشاهده اليوم.

نرجع لسؤالنا الواقعي: لماذا تقام «الفرعيات» وما هو سبب ازدياد هذا التخندق؟ وهل يحق لنا القاء اللوم على هذا المكون الاجتماعي وتحميله كل اسباب المشكلة وكأن الحكومة لم تدفعهم لهذا الأمر ببعض اجراءاتها وبنهجها في الادارة وحرصها على استغلاله بأكثر من طريقة واسلوب؟ والاجابة على هذا السؤال تتطلب منا الحديث عن امرين.

الأول هو مساهمة النظام الانتخابي الجديد «الصوت الواحد» الضيق في زيادة التخندق لا على مستوى القبيلة فقط بل على مستوى العوائل والطوائف وحتى الجماعات العرقية الصغيرة واعاد احياء فكرة الانتماءات القائمة على العرق والدين اكثر، وتحويل هدف الوصول للبرلمان من خدمة الأمة الى خدمة القوة التصويتية للنائب التي تضمن له النجاح ما دام في خدمتها، هذا التحول اثر سلباً على دور البرلمان وحوله من بيت للأمة هدفه التشريع والمراقبة الى مجلس خدمي يعرف فيه النائب ان تقييمه مرتبك بقدر خدمته المباشرة لناخبيه.

أما على مستوى القبيلة، فقد شعر ابناؤها انهم مستهدفون خصوصاً بعد ما حصل في السنوات السابقة من اجراءات وقرارات ساهمت بشكل قوي في اعادة التخندق الذي كان واضحاً انه متجه لمعسكر الأفكار والرؤى وما نتائج انتخابات 2012 الا دليل على تطور الوعي وتجاوزه لمتغيرات القبيلة والعائلة، وانقلاب الحال اليوم لا يعفي ابناء القبائل من مسؤولية مواجهة الأمر لا التعايش معه والتسليم له.

لا نستطيع حقيقة لوم ابناء القبائل ولا نستطيع اعفاءهم من وزر التخندق فهم يتحملون بجانب الحكومة جزءا من المسؤولية فالأمر متشابك، ولكننا نعلم علم اليقين ان التخندق سيقل ان تمت مواجهته بنظام انتخابي جديد متطور لا يستخدم لغة المناطق ومراكز القوى والتكتلات القبلية، بل يعطي مساحة للجميع للانتقال مرة اخرى من فكرة المجتمع الصغير «قبيلة، طائفة.. الخ» الى فكرة الدولة التي تسع الجميع، وهذا يتطلب وجود حكومة وطنية تعي اهمية التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع اساسها القانون لا الوساطات واستخدام نواب الخدمات في تحالفات ثبت اثرها السيئ على البلد وان كانت تضمن للحكومة اغلبية في البرلمان.

وفي جانب القبائل والعوائل والطوائف العرقية والمذهبية تبرز اهمية التصدي لهذا الاتجاه على الشباب تحديداً وعلى من كان منهم مساهماً في اي دور وطني في السابق خصوصاً وهي مسؤولية غير عادية ولها ثمن عليهم اليوم دفعه وتحمل نتائجه على المدى القصير القادم. تفاءلوا

