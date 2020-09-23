آراء

تحولت المعمورة بأسرها بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، الى قرية صغيرة، نطوف في ارجائها خلال دقائق، مانحة ايانا الفرصة لمشاركة الآخرين افكارنا وآراءنا بكل حرية، اضافة الى الاطلاع والتعرف على آخر الأحداث والأخبار محليا وعالميا، لكن وللأسف الشديد ما نراه اليوم من انحراف سلبي خطير في مسار هذه الوسائل عن دورها الحقيقي والبناء، يستوجب علينا دق ناقوس الخطر، والتنبيه من الضرر الكبير الذي افرزه «الادمان التكنولوجي» بين مختلف الشرائح العمرية في مجتمعاتنا، وتحديدا بين فئات الشباب من ابنائنا طلبة الجامعات والمدارس، دون التفكير في عواقب هذا الاندفاع الخدّاع، الذي تسبب -دون مبالغة- في تراجع المستوى الدراسي والثقافي لديهم، بدلا من ان يتم استغلالها لمزيد من الاستنارة الفكرية والمعرفية.

لقد احدثت وسائل التواصل الاجتماعي فجوة كبيرة في حياة الكثيرين، تسبب بصدع وتفكك اسري وان بدا غير معلن وصريح، ناهيك عن تأثيرها على الحالة النفسية كالشعور بالقلق وأحيانا الاكتئاب جراء قضاء وقت طويل في استخدامها، ادى الى انفصال مستخدمها عن الواقع الحياتي مع العائلة والأصدقاء، والاقامة في عالم افتراضي في الهاتف المحمول او الحاسب لا يحقق الا متعة مؤقتة محدودة بصفحات « الفيسبوك» او جدران «تويتر» او فضاءات «اليوتيوب» او.. او.. الخ، اذ لا جديد في اغلب محتواها سوى انه مزيج من نشر «الاشاعات والأخبار الهدامة» الى «قال فلان او عمل علان» الى مشاهدة «الفيديوهات الموجهة»، ولكم ببساطة ان تلاحظوا الانشغال غير المبرر لكثيرين منا بأجهزتهم الالكترونية خلال جلسة في ديوانية او مقهى، ما يولد لدى المرء شعورا بالضجر من الجلسة وأحيانا عدم الرغبة في تكرارها او حتى مجالسة البعض.

علينا ان نتذكر دائما قوله تعالى: «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، ولنفكر مليا فيما نكتب او نقول او نعيد نشر اي محتوى للآخرين، كما علينا ان نحدد اوقاتا معينة لاستخدامها، ولا ننسى واجبنا في متابعة ابنائنا كي لا يقعوا ضحية لها من خلال حساباتهم وهواتفهم.

