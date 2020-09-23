بيع أصول الدولة لتمويل العجز.. هدر للمال العام

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» أن أزمة قادمة ستواجهها الحكومة والقطاع الخاص، على خلفية تراجع تقييم الأصول بنسب تتراوح في بعض القطاعات بحدود قدرتها المصادر بين 30 في المئة و50 في المئة، حسب القطاع والأصل المملوك.

وبينت أن من بين الأمثلة الواضحة على تراجع تقييم الأصول : العقار الاستثماري وقطاعي الفندقة والسياحة والتي تراجعت بشكل حاد بسبب الأزمة، موضحة أن البعض يتحايل على تراجعات قيمة الأصل عن طريق تثبيت القيمة الايجارية، منعا لمطالبة البنوك برفع قيمة الرهونات المضمونة لديه أو التحايل لاعداد دراسة جدوى تظهر أن قيمة الدخول ثابتة لم تتغير وبالتالي رفع القيمة الشرائية له عند البيع.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن تراجعات قيمة أصول وممتلكات الدولة تجعل من الصعب تنفيذ مطالبات البعض بتسييل تلك الأصول لحل أزمة السيولة التي يواجهها الاقتصاد، مشيرة الى أنه بعد انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد حول العالم، لم يبق اقتصاد حول العالم الا وقد أعلن عن تأثره السلبي من هذا الفيروس، والذي أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود أسوأ من ركود عام 2009 بسبب هذا الفيروس.

واستدركت بالقول، لا يمكن التفكير في بيع أصول مملوكة للدولة لتمويل عجز الميزانية التي تقدر – وفق بعض التقارير – بحدود 15 مليار دينار خلال العام المالي 2020/2021، كما لا يمكن التخلي عن المشروعات القائمة حاليا من قبل بعض الجهات والتي تعد مشاريع استراتيجية طويلة الأمد وحققت بعضها انجازات تعدت حاجز 60 في المئة مقابل سداد الأرباح المتحجزة لديها لوزارة المالية، حيث أن أموال تلك الجهات معظمها يتم استثماره في مشروعات طويلة الأمد.

واشارت الى ان الحكومة لا تفكر في بيع أي اصل حاليا نظرا لانخفاض القيمة، ويجب التوقف عن تلك المطالبات.

وقالت ان تمويل عجز الميزانية يمثل أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ولم يبق أمامها سوى خيار سوى صدور قانون الدين العام بمرسوم ضرورة، تجنبا للمشكلات التي قد تواجه الميزانية بسبب شح السيولة.

وأضافت أن تراجعات قيم الأصول تتطلب من شركات القطاع الخاص الافصاح أمام مساهميها عما سببته الجائحة من تراجعات في قيم الأصول خلال الأزمة الحالية وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة في هذا الخصوص.

