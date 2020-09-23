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مال وأعمال

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الدين الأميركي ارتفع %59


ارتفعت الديون الحكومية والتجارية في الربع الثاني حيث تعاملت الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع صافي الثروة الشخصية وهبوط الائتمان الاستهلاكي عند مستوى قياسي.
وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اجمالي الميزانية العمومية للأسر في الولايات المتحدة ارتفع الى ما يقرب من 119 تريليون دولار في الفترة من أبريل الى يونيو، بزيادة 6.8% عن الربع الأول.
وكانت المكاسب في صافي الثروة مدفوعة بشكل حصري تقريبا بسوق الأسهم.
وبفضل جزء كبير من التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 20 % خلال الربع. وقد أدى ذلك بدوره الى زيادة قدرها 5.7 تريليون دولار في صافي الثروة، أو 75% من اجمالي الزيادة. ساهمت العقارات بمبلغ 500 مليون دولار.


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