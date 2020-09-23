هكذا سيغير «كورونا» الرأسمالية للأبد

مال وأعمال

«CNN» - يبدو أن الرأسمالية تواجه أزمة قد تغير مسارها الى الأبد لصالح العمال والفقراء ممن هم في أمس الحاجة.

ووضع فيروس كورونا عدسة مكبرة على العديد من أوجه عدم المساواة في الاقتصاد والمجتمع الأميركي، بينما لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل، وتضررت النساء والعمال من الأقليات بشدة بشكل خاص، في حين لا يستطيع الكثير من الأشخاص تحمل تكاليف رعاية الأطفال أو تكاليف التقنيات التي يحتاجها أطفالهم للتعلم عن بعد في المدرسة. ويقول بول كوليير، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة أكسفورد، ان ساحة اللعب لم تكن متساوية من قبل، الّا أن الفيروس ألقى الضوء على أوجه القصور في النظم الاقتصادية والاجتماعية اليوم. كما سبق أن دعا المنتدى الاقتصادي العالمي الى «اعادة ضبط كبيرة» للرأسمالية. ولا تعد هذه أول أزمة تمر بها الرأسمالية، اذ في خمسينيات القرن الماضي، فيما يسمى بالعصر الذهبي لأمريكا، كانت هناك مخاوف بشأن الأتمتة التي ألغت الوظائف وسقوط الأشخاص في شقوق شبكة الأمان الحكومية. وفي العام 2008، أصبح جشع الشركات تحت المجهر في أعقاب الأزمة المالية. في التاريخ الحديث، الكساد الكبير كان الوحيد الذي يعد أكثر تدميرا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفيروس كورونا. ويقول لاري غليكمان، أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة كورنيل، ان تداعيات الكساد الكبير، من الاغاثة والتعافي والأهم من ذلك كله الاصلاح، قد تكون ضرورية مرة أخرى لخلق اقتصاد أفضل للمستقبل، اذ سيكون من الصعب تجاهل كل القضايا الاقتصادية الأميركية مرة أخرى عندما ينتهي الوباء.

وفيما يلي 3 طرق قد يغير بها الوباء الرأسمالية الى الأبد:

1- شبكة أمان اجتماعي جديدة

كشف الوباء عن التشققات في شبكة الأمان الاجتماعي في أمريكا، ما قد يدفع الدولة لتصبح أكثر تفهما لاحتياجات العمال، وفقا للخبراء.

ويقول غليكمان اننا حاليا «في لحظة يتأرجح فيها الرقاص نحو رؤية أكثر ايجابية لما يمكن أن تفعله الحكومة». ويمكن أن تساعد اعانات البطالة المصممة بشكل أفضل، والبرامج المخصصة لمساعدة الناس على العودة الى العمل، والاسكان ميسور التكلفة، في تخفيف عبء هذه الأزمة على أضعف أفراد الاقتصاد. وقد فقد الملايين من الأشخاص وظائفهم بسبب الوباء، لكن اعانات البطالة المنتظمة لا تكفي في الكثير من الأحيان لتغطية نفقاتهم، بينما تلتهم الايجارات جزءا كبيرا من الدخل في جميع أنحاء البلاد. كما أنه مع استمرار الوباء، أصبح الجوع مشكلة متزايدة أيضا.

2- العولمة والأتمتة تتحدى قطاع التصنيع تسير العولمة جنبا الى جنب مع الرأسمالية، وقد غيرت فعلا الطريقة التي يتحرك بها المال والأشخاص حول العالم. ويواجه صانعو السياسات تحديا كبيرا وهو التعامل مع كيفية تأثير ذلك على العمال.

