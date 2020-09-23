255 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة ارتفاعها الجماعي في جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من اربعة عوامل رئيسة اسهمت في ارتفاع عمليات الشراء العرضي والرأسي في ذات الوقت في مقدمتها:-

1- اقتراب موعد ترقية البورصة على مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة.

2- نجاح هيئة اسواق البورصة و الكويتية للمقاصة في الاختبارات النهائية مع جميع الأطراف ذات الصلة قبل الترقية.

3- الإدراجات الجديدة لـ «البورصة» و«شمال الزور» والتي شهدت جذباً للسيولة والمستثمرين.

4- قيام الصناديق والمحافظ بعمليات تصعيد للأسهم خلال الفترة الحالية استعداداً لإقفالات الربع الثالث الذي سينتهي الأسبوع القادم.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 255 مليون دينار وبنحو 0.8 في المئة من 32.123 مليار دينار في نهاية جلسة الاثنين إلى 32.378 مليار دينار، وتم تداول 411.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 129 شركة عبر 14.7 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 68.9 مليون دينار في أنشط سيولة خلال 6 أشهر لتنمو السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 18.8 في المئة مقارنة مع جلسة الاثنين التي بلغت فيها 58 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 21.8 في المئة.

وقد خالف مؤشر «الرئيس 50» ارتفاعات باقي المؤشرات خلال جلسة الامس لينخفض بنسبة بسيطة بلغت 0.002 في المئة وبنحو 0.08 نقطة ليستقر 4425.1 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02 في المئة وبنحو 62.5 نقطة ليستقر عند مستوى 6178.6، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.8 في المئة وبـ 44 نقطة ليستقر عند 5577.7 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيس بنحو 5.9 نقاط وبنسبة 0.13 في المئة ليستقر 4384.87 نقطة، وارتفع مؤشر.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.02 في المئة وبقيمة 244 مليون دينار لتتجاوز حاجز الـ24 مليار لأول مرة منذ نهاية شهر فبراير الماضي ليرتفع من 23.924 مليار دينار إلى 24.168 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 128.9 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 7.7 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 53.8 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.13 في المئة وبقيمة 11 مليون دينار لترتفع من 8.198 إلى 8.209 مليارات دينار، حيث تم تداول 282.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 109 شركات عبر 6.9 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات صعوداً أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.33%، يليه البنوك بنحو 1.21%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض معدله 0.3%.

