«التجارة»: إغلاق مخزن وشركة رفعا أسعار «اللابتوبات»

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط واغلاق بالامر الاداري المباشر لمخزن يحوي 150 جهاز كمبيوتر «لابتوب» لإحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع لرفع أسعارها.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان الضبط جاء خلال جولة دورية لفرق التفتيش على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الالكترونية والكمبيوترات واللاب توب في منطقة حولي أول من أمس موضحة أنه تم ضبط مخزن يحوي 150 جهاز كمبيوتر «لاب توب» مخالفاً للفقرة الثانية من القانون 10/1979 ومخالفا للقرار الوزاري رقم 216/2014.

وأضافت « التجارة» انه اثناء التدقيق على الأجهزة تبين وجود سعر مصطنع لأجهزة كمبيوترات اللاب توب بمختلف انواعها وبعد التدقيق على فواتير البيع السابقة قبل فبراير الماضي لمقارنتها مع الاسعار الحالية تبين وجود ارتفاع مصطنع بأكثر من ثلث قيمته.

وأشارت إلى أن الفريق حرز الضبطية وتمت احالتها الى الجهات المختصة لإجراء اللازم، مؤكدة الاستعداد للتعامل من اي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك والتنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها.

كما اعلنت التجارة اغلاق شركة رفعت اسعار اللابتوبات.

ولفتت الى ان الفرق التفتيشية المتواجدة في جميع المحافظات لن تتواني في المحافظة على ضبط السوق.

