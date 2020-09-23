تجديد ترخيص «صندوق الأهلي الخليجي»

مال وأعمال

وافقت «هيئة أسواق المال» على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لـ «صندوق الأهلي الخليجي» وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 29/09/2020.

ودعت هيئة اسواق المال الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، لافتة الى ان القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الخليجي رقم (2014/0040/LCIS) الصادرة بتاريخ 29/09/2017 وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأهلي الخليجي وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

