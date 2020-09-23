مجلس إدارة جديد لـ«اتحاد الملاحة»

مال وأعمال

أعلن اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال انعقاد جمعيته العمومية العادية بنسبة حضور بلغت 70 في المئة.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد أحمد عيد في تصريح لـ «كونا» انه تم خلال الانعقاد استعراض أبرز أعمال الاتحاد خلال العام الماضي. وأكد عيد ان تنسيق الاتحاد مستمر مع مؤسسة الموانئ الكويتية والجمارك الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن المشاكل المتعلقة بصناعة النقل البحري وتقديم الدراسات من قبل الاتحاد ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والتجاري والبحري. وأضاف أنه تمت مناقشة القرار الإداري رقم 70/2020 الصادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن تأهيل الشركات للقيام بأعمال نقل بضائع الحاويات والعاملة بآلية (door to door) في ميناءي الشويخ والشعيبة. ولفت إلى أنه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للسنوات الثلاث القادمة وهم عصام البدر وعبداللطيف البحر وحبيب المناور وباسم الراشد ووليد العبدالقادر وحمد البدر وعبدالصمد معرفي.

