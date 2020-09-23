أسواق المال الخليجية بحثت المقترح الكويتي «اعرف عميلك KYC» لمكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون ، صباح اول من امس، ممثلة أ. د. أحمد الملحم - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع د. عبيد الزعابي (دولة الرئاسة - الإمارات العربية المتحدة) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، ورؤساء مجالس الادارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم: رئيس الاجتماع، عبدالرحمن الباكر مدير تنفيذي -الرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي - مملكة البحرين، يوسف البليهد -نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية، عبدالله السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، ناصر بن أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية - دولة قطر.

وتطرق جدول الاجتماع في بنوده الى عدة محاور منها مناقشة ملخص ما جاء في اجتماعات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق والنظر في الاقتراح المقدم حول اعداد اتفاقية تنظيمية للترخيص البيني passporting مع طرح أولى منتجاتها في وحدات الصناديق الاستثمارية الخاصة والعامة، ومتابعة ما قام به فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية وفق موافقة اللجنة في اجتماعها السابق على تنفيذ حملة خليجية مشتركة للتوعية الاستثمارية في الأسواق المالية بدول المجلس، حيث تم عرض الخطة المقدمة من الفريق والتي تضمنت حملات توعوية مشتركة، بالإضافة الى عرض دراسة اعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية.

كما استعرضت اللجنة نموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات (اعرف عميلك KYC) والذي سبق ان تقدمت به هيئة أسواق المال بالكويت وذلك بعد تحديثه وفقا لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من منظمة الفاتف، بالإضافة الى ذلك قدمت الأمانة العامة رؤيتها حول تعزيز العمل الخليجي المشترك ما بعد جائحة كورونا، حيث تضمنت التوصيات دراسة تسهيل فتح الحسابات في مختلف أسواق دول المجلس، دعم الربط الالكتروني لمؤسسات الإيداع ، تشجيع الادراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق الخليجية، دراسة مبدأ الاعتراف المتبادل Passporting بين الجهات المنظمة للأسواق، واختتم اجتماع اللجنة بتحديد موعد الاجتماع القادم ليكون في ابريل 2021.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس اجتماعها التاسع عبر الاتصال المرئي صباح امس، حيث مثل الكويت أ. د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي، الى جانب ممثلي الدول الأعضاء و الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستهلت أعمال اجتماع اللجنة بعرض من قبل الأمانة العامة حول القرارات التي قامت بتنفيذها ومتابعتها وفق توجيه اللجنة في اجتماعها الأخير في العام الماضي، إضافة الى تقديم المبادرات المطروحة من قبل فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق ، والتي وافقت عليها لجنة رؤساء الهيئات مع التركيز على مبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار الخاصة والعامة والخدمات والأنشطة التابعة لها، كما اطلع أعضاء اللجنة على محاضر اجتماعات ما تمت مناقشته في اجتماع لجنة رؤساء الهيئات الاستثنائي خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي تناول مواضيع عدة منها: تجربة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية (تداول) بالمملكة العربية السعودية في الربط والتقاص بين السوقين، وورقة عمل هيئة أسواق المال في الكويت بشأن نموذج اعرف عميلك (KYC) وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح ورشة عمل لمجالس الرقابة الشرعية لهيئات أسواق المال بشأن تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

الجدير بالذكر أن ممثلي الدول الأعضاء في اجتماع اللجنة الوزارية والأمانة العامة هم: معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، ود. عبيد سيف الزعابي – الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - دولة الإمارات العربية المتحدة، رشيد المعراج - محافظ مصرف البحرين المركزي - مملكة البحرين، محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية، عبدالله السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، ناصر بن أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية - دولة قطر.

