«بيتك» يواصل خدمة «موّل سيارتك في الخارج»

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تقديم خدمة «سيارتك في الخارج.. موّلها من «بيتك»، ضمن مساعيه الرامية الى تلبية احتياجات شرائح متعددة لاقتناء السيارات التى تناسبهم سواء كانت جديدة اومستعملة، واستلامها في 4 دول: مصر والاردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت، وبشروط ميسرة، ومزايا تمويلية مناسبة وفق الضوابط الائتمانية.

وتسهم الخدمة في تسهيل اقتناء السيارات التي يرغب العملاء بشرائها، واستلامها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد اقساطها من خلال«بيتك» في الكويت، مما يجعلها احد الحلول التمويلية السهلة على العملاء، والتي تكون دائما من أولويات«بيتك».

وتناسب الخدمة مواطني الدول الاربع العاملين في الكويت، وكذلك رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في هذه الدول، بالاضافة الى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، ويأتي طرحها، بعد ان لمس «بيتك» احتياجا لدى فئات كثيرة لهذه الخدمة التى تؤكد دور «بيتك» في سوق تمويل المستهلك بالتعاون مع شركائه ومورديه في السوق المحلي.

وتشمل الخدمة السيارات الجديدة والمستعملة، وتتم بالتعاون مع موردين معتمدين في الولايات المتحدة ومصر والاردن وتركيا.

ومن المزايا التمويلية المقدمة على هذه الخدمة، تمويل لغاية 15 الف دينار، مع إمكانية تأجيل استحقاق القسط الاول خلال 6 اشهر، وفترة سداد حتى 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية، كما أن متطلبات إنجاز المعاملة لا تختلف عن إنجاز أي معاملة شراء سيارة من داخل الكويت. ويوفر العميل على نفسه من خلال الاستفادة من مزايا الخدمة والتعامل مع «بيتك»، إجراءات الشراء والجمارك وغيرها من إجراءات التسجيل والتسليم، فضلا عن أن «بيتك» لديه علاقات خاصة مع بعض الموردين تمكنه من الحصول على أسعار تنافسية وعروض خاصة.

وتؤكد الخدمة على الاهمية التى يوليها«بيتك» لخدمة عملائه ومواصلة طرح الخدمات والحلول المصرفية والتمويلية التي تلبي تطلعاتهم.

