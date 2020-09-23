«الأهلي» شارك في يوم «لغة الإشارة»

مال وأعمال

يشارك البنك الأهلي الكويتي (ABK) العالم بالاحتفال باليوم الدولي للغة الإشارة والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، مؤكدا على التزامه بتقديم خدمات متميزة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سبعة فروع في كافة أنحاء الكويت.

ويقدم البنك حاليًا هذه الخدمات في الفرع الرئيسي وفي فروع الشعب والجابرية والعدان وجنوب الصباحية والفردوس والجهراء 1. وقد تم تدريب 43 موظفا تدريبا متخصصا حتى يتمكنوا من مساعدة عملائا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية، كما أن جميع الموظفين المدربين على تقديم تلك الخدمات يرتدون شارات خاصة لتبين للعملاء أنهم يعرفون التواصل مع العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم هذا الاحتفال على مستوى العالم بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية لغة الإشارة وأهمية التواصل مع الأشخاص الذين لديهم اعاقه سمعية. ووفقًا للاتحاد العالمي للصم ، يوجد حوالي 70 مليون شخص من الصم في جميع أنحاء العالم.

وفي خطوة لتحسين تواصله مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعقد البنك الأهلي الكويتي دورات تدريبية في هذا المجال بشكل منتظم لموظفي الفروع. وتركز الدورات على توفير التدريب المتخصص للموظفين المسؤولين عن مساعدة عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية.

