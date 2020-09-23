مشاركة مميزة لـ «بوبيان تكافل» في أكبر حملة تنظيف بالكويت

مال وأعمال

شارك موظفو شركة بوبيان للتأمين التكافلي (بوبيان تكافل) في أكبرحملة تنظيف بمناسبة ( اليوم العالمي للتنظيف) World Cleanup Day والتي تولت تنظيمها لأول مرة في الكويت مبادرة النوير التطوعية وشارك فيها الالاف من الموطنين والمقيمين.

وقالت مديرة التسويق في الشركة دينا دياب ان «عدداً كبيراً من موظفي الشركة شاركوا في هذه الحملة البيئية التى تهدف إلى رفع درجة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة مضيفة ان المشاركة جاءت انطلاقاً من حرصنا على دعم المبادرات التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمى الوعي بذلك».

وأضافت أن إدارة الشركة وانطلاقاً من عملها في مجال التأمين بمختلف انواعه وأشكاله تؤمن بضرورة الحفاظ على البيئة وتضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية من أجل تحقيق هذا الهدف.

واوضحت دياب ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفعاليات والمبادرات التي تسعى من خلالها شركة بوبيان تكافل إلى ترسيخ اسمها في السوق المحلي ودعم مسؤوليته الاجتماعية وحرصها على التفاعل مع مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية.

وتقدمت دياب بالشكر لمنظمي الحملة وعلى رأسهم الشيخة انتصار سالم العلي الصباح مؤسسة مبادرة النوير التطوعية كما تقدمت بالشكر إلى جميع الجهات الراعية والداعمة للمبادرة وجميع المتطوعين المشاركين فيها.

