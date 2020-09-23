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«الكويتية للمقاصة» تواصل الاختبارات لترقية البورصة


أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة أنه جار العمل على الاختبارات النهائية مع جميع الاطراف ذات الصلة وبالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت على كل من مفهوم حساب التخصيص الجديد والخاص بالمؤسسات الاجنبية. ونوهت المقاصة وفق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن ذلك يأتي في إطار استعدادات الكويتية للمقاصة لمتطلبات ترقية بورصة الكويت على مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة. وأشارت إلى أنه يتم العمل أيضاً على تغيير آلية التسوية الحالية وفق لمفهوم الصافي، مبينة أن مفهوم التسوية الجديد لا يعتبر أداة تمويلية وإنما الآلية التي سيتم اتباعها لتسوية الالتزامات.


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