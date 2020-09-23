«AB201».. دواء أميركي يعالج مرضى «كورونا»

مال وأعمال

قدمت شركة «أيه أر سي أيه بيوفارما» ARCA biopharma، طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية للموافقة على دواء كعلاج محتمل لفيروس «كورونا».

وقالت الشركة في بيان صحافي إنها بانتظار الموافقات الرسمية لبدء مراحل التجارب السريرية، حيث تتوقع أن تنتهي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتعتمد الشركة التي تتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها على تطبيق منهاج «الطب الدقيق لتطوير علاجات مستهدفة وراثيا»، بحيث يتم تطوير العلاجات تبعا للتركيب الجيني للإنسان، وتحديد الخصائص المتشابهة عند مجموعة منهم لمعرفة التأثير الدوائي عليهم.

وهذا المنهج يستخدم كثيرا في علاجات أمراض القلب والأوعية والدموية وأمراض الرئة وارتفاع الكوليسترول في الدم والاكتئاب، وفق الموقع الإلكتروني لمايو كلينك.

وقال المدير التنفيذي للشركة، الطبيب مايكل بريستو إن الدواء الذي أطلق عليه اسم «AB201» له إمكانات علاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى علاج أمراض غيره مرتبطة بالفيروسات.

وأضاف أن البيانات للتجارب الأولية والتي خضع لها 700 مريض، أظهرت سلامة الدواء قبل البدء في مراحل التجارب السريرية على نطاق أوسع.

من جهته، توقع الرئيس المؤسس لشركة مايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس أن يتوافر لقاح لـ«كوفيد-19» موافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أوائل العام 2021.

وقال غيتس، في مقابلة مع مجلة «فورتشين» الأميركية، إن هناك مستوى جديدا من التعاون بين الشركات المصنعة للأدوية التي قد تحصل على الموافقة الرسمية لاستخدام لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئ في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح غيتس قائلا «الاحتمال هو أن ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة من اللقاحات يمكن أن تكون آمنة وفعالة».

ومع ذلك، يشك أميركيون في أن إدارة الغذاء والدواء تتعرض لضغوط سياسية للسماح بطرح لقاح قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأضاف غيتس أن عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات، سيحدد مدى سرعة انتهاء وباء «كوفيد-19» الذي أودى بحياة نحو 200 ألف أميركي.

