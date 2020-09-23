علمياً.. «الأكل البايت» ألذ

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وجد علماء بريطانيون اخيراً اجابة عن السؤال القديم: لماذا يكون الطعام في اليوم التالي ألذ طعما؟ ويبدو انها ليست مجرد أسطورة حضرية فقد وجدت دراسة علمية ان بعض الأطعمة يكون مذاقها أفضل بعد 24 ساعة من الطهي. وقال عالم الغذاء وعلم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد، تشارلز سبينس، ان سبب حبنا لبقايا الطعام يرجع إلى أنه أثناء عملية الطهي هناك عدد معين من ردود الفعل، التي تحدث بشكل متزامن لمنح «أطباق اليوم التالي» مذاقا جيدا للغاية. وقال سبينس «كثيرا ما يقول الناس إن مذاق الطعام أفضل في اليوم التالي. وبصفتي من محبي الكاري المتحمسين، أعرف مدى طعم الكاري بشكل أفضل مع تطور الطبق بين الطهي وإعادة التسخين، الأطباق التي يكون طعمها أفضل عند إعادة التسخين، رطبة وغالبا ما تحتوي على مجموعة معقدة من المكونات». وتابع «في الكاري، على سبيل المثال، عندما تترك طوال الليل في الثلاجة، تتفرق النكهات بشكل متساو. وعلى الرغم من أن الكاري قد يحتوي على ما يصل إلى 20 أو 30 نوعا مختلفا من التوابل، فإن الفكرة هي أنه يجب أن تمتزج بحيث لايمكن التعرف على عنصر واحد في الخليط. وفي الوقت نفسه، كلما طال ملامسة اللحم مع الصلصات، ستتبل النكهات اللذيذة الناضجة. وأيضا، عندما يُطهى الكاري أو المعكرونة أو الحساء على الموقد، يتحلل الكولاجين من اللحم. وعند تركه للراحة في الثلاجة، سيتحول إلى هلام صلب وبمجرد تسخينه، يذوب الغيلاتين ليشكل ملمسا حريريا في الفم. وسمع الجميع عن رقائق البطاطس المطبوخة ثلاث مرات، وبالنسبة لأطباق معينة». ويقول أندرو جونستون رئيس طهاة الابتكار في»Asda» ان «الطهي الجماعي للأطباق المفضلة، وتجميدها ليوم آخر لن يساعد ذلك في توفير المال فحسب، بل يمكن أيضا أن يكون مذاقا أفضل».