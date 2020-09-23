النفط استقر مع انحسار الإعصار الأميركي

النفط و الغاز

استقرت العقود الآجلة للنفط بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، اذ انحسر أحدث اعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.1% ليصل سعر البرميل الى 41.41 دولاراً لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر، التي ينقضي أجلها، أربعة سنتات أو 0.1% الى 39.27 دولاراً للبرميل.

ونزلت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات أو 0.1% الى 39.51 دولاراً للبرميل.

وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو 4% اول من أمس الاثنين حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأميركية على اللقيم.

وكانت أسعار النفط قد هوت متضررة من تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي، في حين عززت عودة محتملة للانتاج الليبي القلق ازاء وفرة المعروض.

وحذا سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة مع تزايد معدلات الاصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرة وهو ما دفع حكومات الى فرض اجراءات العزل العام مجددا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96 في المئة، لتسجل عند التسوية 41.44 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38 في المئة، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولاراً للبرميل.

ورغم العودة المحتملة للامدادات الليبية، تمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته لأن يصل سعر برنت الى 49 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام والى 65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 الى 43 دولارا للبرميل 53 والي 53 دولارا العام القادم.

وتلقى المعنويات المتفائلة دعما من آمال بتحسن الالتزام باتفاق خفض انتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

