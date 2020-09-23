الخام الكويتي انخفض لـ 42.30 دولاراً

النفط و الغاز

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?32 دولار ليبلغ 42?30 دولارا مقابل 43?62 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ومن ناحية اخرى أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولار و49 سنتا ليصل الى 41?49 دولاراً للبرميل مقابل 42?98 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر اغسطس الماضي بلغ 45?19 دولارا للبرميل وفي يوليو الماضي بلغ 43?42 دولارا للبرميل الامر الذي يشير الى بلوغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 41?62 دولارا للبرميل. وأوضحت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة العام الماضي سجل 52?43 دولارا للبرميل. وكانت لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية المشتركة أكدت في ختام اجتماعها الوزاري الـ22 الخميس الماضي انها سجلت تحسنا ملحوظا في ظروف السوق ومستويات المطابقة بين أساسيات السوق من العرض والطلب.

