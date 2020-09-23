وقود الطائرات أرخص أنواع المحروقات بسبب «كورونا»

النفط و الغاز

أصبح وقود الطائرات هو الأرخص على الاطلاق مقارنة بغيره من المشتقات النفطية، في حالة نادرة الحدوث وخلافاً للعادة حيث إنه على الدوام ما يكون الأغلى، لكن جائحة كورونا التي تسببت بتعطيل كبير في حركة الطيران أدت أيضاً الى تغيير جوهري في شكل الأسواق النفطية العالمية.

وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية فان الانخفاض الكبير حالياً في أسعار وقود الطائرات قد يؤدي الى تراجع في تكاليف الشحن الجوي بالعالم، وهو ما قد يؤثر على الكثير من السلع والأسواق في العالم.

ويتم استخدام الكيروسين الذي تتم معالجته عادةً ليصبح وقوداً للطائرات، يتم استخدامه حالياً في انتاج زيت وقود منخفض الكبريت للصناعة البحرية وذلك بسبب انخفاض استهلاك شركات الطيران، كما أن كميات أكبر من المعتاد من الديزل و«زيت الغاز المفرغ» تجد طريقها حالياً لأن تتحول الى وقود للشحن.

ويأتي هذا التحول الكبير وغير المتوقع في أسواق الطاقة نتيجة التراجع الحاد في الطلب الذي تعاني منه صناعة الطيران في أعقاب جائحة كورونا.

ومع عدم توقع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» أن يعود السفر الجوي الى مستويات ما قبل الفيروس حتى عام 2024، فهذا يعني أن التحولات الراهنة في السوق سوف تستمر لبعض الوقت في المستقبل.

وقال يوجين ليندل، كبير المحللين في شركة الاستشارات

(JBC Energy GmbH) انه تم استخدام مكونات وقود الطائرات في أبريل ومايو الماضيين في سنغافورة من أجل خلطه في أنواع أخرى من الوقود نتيجة الانخفاض الكبير في سعره.

وأضاف ليندل: «فقط في الحالة التي يكون فيها الاقتصاد بحالة يرثى لها تماماً، فاننا نرى عادةً مكونات أغلى ثمناً تتجه مباشرة الى أشياء أخرى».

وانخفضت أسعار وقود الطائرات في سنغافورة من أكثر من 70 دولاراً للبرميل في يناير الى ما يقرب من 20 دولاراً في أوائل مايو الماضي قبل أن تتعافى لتتداول حول 41 دولاراً، وفقًا لبيانات «بلومبيرغ».

وقالت أوني اينيمو، مديرة الرابطة الدولية لصناعة الوقود، في مؤتمر دولي متخصص الأسبوع الماضي، ان «تدمير الطلب على وقود الطائرات والنقل البري أدى الى زيادة توافر مكونات المزج لوقود الشحن».

في حين أن مشاكل وقود الطائرات تؤدي الى أسعار أرخص لصناعة الشحن، فان المزج يمكن أن يسبب مشاكل أخرى، حيث عادة ما تشتري الشركات والمصافي مجموعة متنوعة من زيت الوقود ونواتج التقطير لخلطها في وقود السفن، ومع ذلك، فان استخدام الكثير من الكيروسين المستقبلي يمكن أن يخفض درجة حرارة اشتعال الوقود، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على السفن.

