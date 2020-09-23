ليبيا: 260 ألف برميل نفط الإنتاج المتوقع

النفط و الغاز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في صفحتها على فيسبوك ان اجمالي انتاج النفط في البلاد من المتوقع أن يصل الى حوالي 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم. وأضافت المؤسسة أن ناقلات ستصل تباعا اعتبارا من 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات في ميناءي الحريقة والبريقة خلال الساعات الاثنتين والسبعين القادمة، ثم من بقية الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة. وقال البيان ان المؤسسة «تنتهز هذه الفرصة وتعلن العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الانتاج كخطوة أولى من ميناءي الحريقة والبريقة. وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة».