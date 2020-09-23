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النفط و الغاز

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ليبيا: 260 ألف برميل نفط الإنتاج المتوقع


قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في صفحتها على فيسبوك ان اجمالي انتاج النفط في البلاد من المتوقع أن يصل الى حوالي 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم. وأضافت المؤسسة أن ناقلات ستصل تباعا اعتبارا من 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات في ميناءي الحريقة والبريقة خلال الساعات الاثنتين والسبعين القادمة، ثم من بقية الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة. وقال البيان ان المؤسسة «تنتهز هذه الفرصة وتعلن العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الانتاج كخطوة أولى من ميناءي الحريقة والبريقة. وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة».


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