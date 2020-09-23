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النفط و الغاز

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هبوط واردات الهند من البترول


أظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من النفط الخام هبطت في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ، بينما يستمر تنامي أعداد الاصابة بفيروس كورونا في التأثير على حركية وتعافي الاقتصاد.
ونزلت واردات الخام الأسبوع الماضي بنحو 23.4% من 15.15 مليون طن، أو ما يوازي 3.58 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات وحدة التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة البترول والغاز الطبيعي.
وعلى أساس شهري ارتفعت الواردات 9.9% من 13.79 مليون طن، أو 3.26 ملايين برميل يوميا في يوليو كما نزل الطلب على الوقود في ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للخام في العالم ليسجل أكبر تراجع شهري منذ أبريل وسادس هبوط على أساس سنوي.
وزادت واردات المنتجات المكررة 1.5% الى 3.25 ملايين طن سنويا، لكنها هبطت 18.77% من 4.01 ملايين طن في يوليو وانخفضت صادرات المنتجات المكررة 13.5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بها قبل عام الى 4.59 ملايين طن، لكنها ارتفعت 17.1% من 3.92 ملايين طن في يوليو.


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