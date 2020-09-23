قمة الأمم المتحدة.. الكمَّامات لا تواري الأزمات

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: انطلقت اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة امس بشكل افتراضي في دورتها السنوية. بسبب انتشار فيروس «كورونا» ومثل كل وفد دبلوماسي بشخص واحد فقط داخل قاعة الجمعية العامة وسيكون ملزما بارتداء كمامة، في حين كان يشارك فيها قرابة 10 آلاف شخص خلال السنوات العادية. كما ستكون خطابات قادة الدول مسجلة بالفيديو قبل 4 ايام. وفي مؤشر على مستوى اضطراب العلاقات الدولية لم يوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة الولايات المتحدة التي جاءت على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في موقف يظهر استياء اميركا لاسيما بعد رفض مجلس الأمن تمديد العقوبات الأممية على ايران.

ومع انعدام فرصة عقد لقاءات ومحادثات مباشرة يتساءل بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة عما يمكن انجازه. والفرص ضئيلة ايضا لمواقف دراماتيكية للقادة في خطابتهم وحرصا منها على تجنب حدوث اي اخطاء فنية طلبت الأمم المتحدة من قادة الدول ارسال خطاباتهم مسجلة بالفيديو قبل اربعة ايام مايعني غياب اي عفوية او تفاعل مع تطورات ممكنة في اللحظة الأخيرة.

وفي مؤشر على الاستياء لم يوجه ترامب كلمة بلاده، وجاءت الكلمة الأميركية على لسان نائب المندوبة الأميركية الذي قال ان «الوقت حان لطرح اسئلة بخصوص مكامن قوة وضعف الهيئة». كما ان السفيرة الأميركية لدى المنظمة توجهت الى واشنطن حيث تم الاعلان عن «عقوبات اممية» ضد ايران طالب ترامب جميع الدول بتطبيقها. وتقول الولايات المتحدة انها تطبق حظرا دوليا على الأسلحة شارفت مدته على الانتهاء، لكن ايا من الدول في الواقع لاتعتقد ان لدى واشنطن السلطة لفرض عقوبات دولية في وقت تركز القوى الأوروبية على انقاذ اتفاق نووي مع ايران تم التوصل اليه خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمته ان المنظمة، «بيتنا المشترك، في حال فوضى على غرار عالمنا اليوم» وقال «ان خطوطا حمراء اعتقدنا انه لم يكن ممكنا خرقها قد رفعت». واعتبر ان المنظمة «في حال فوضى على غرار عالمنا اليوم»، مؤكدا ان «التحرك» ضد وباء «كوفيد-19» يجب ان يتم» في اطار هذه المؤسسة. وأضاف ماكرون «ان اسسها تتآكل، وجدرانها تتداعى احيانا بفعل ضربات من قاموا بأنفسهم ببنائها».

من ناحيتها حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من ان الأمم المتحدة «أجبرت في كثير من الأحيان على التخلف عن مُثلها في وقت حالت مصالح الأفراد، مرة بعد مرة، دون ان يعمل هذا النظام كما كان مقصودا له».

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان العالم سئم من الانقسام. وأضاف ان صعوبة الاستجابة للمشاكل العالمية تتفاقم من سنة الى اخرى، في ظل تزايد الانقسام، موضحا ان «هذا الوضع يرجع الى حد كبير الى عدم رغبة بعض الدول في الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للدول الأخرى». وأشار وزير الخارجية الروسي الى ان هناك محاولات لاقحام وفرض مفاهيم ومعايير، في النظام العالمي، وما يصاحب ذلك من محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام العقوبات الأحادية، في انتهاك لصلاحيات مجلس الأمن الدولي.

