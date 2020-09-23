العراق يطالب رسمياً بـ«رقابة أممية» على الانتخابات

عربيات ودوليات

طالب القادة العراقيون الامم المتحدة بدعم ومراقبة لانتخاباتهم المنتظرة لضمان نزاهتها وشفافيتها معربين عن رفضهم للاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والمنشآت العراقية والاجنبية التي اعتبروها خرقا لسيادة بلدهم. جاء ذلك خلال اجتماع انعقد في القصر الحكومي في بغداد لرؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومعظم قادة الكتل السياسية. وجرى خلال الاجتماع «نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية وكذلك الموازنة الاتحادية فيما ركز الاجتماع على اهمية اجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة منتصف العام المقبل وضمان ان تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية» كما قال بيان صحافي لرئاسة الحكومة في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء.

ودعا البيان مجلس النواب الى التصويت سريعا على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة وتشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية. وكان البرلمان العراقي بدأ اواخر العام الماضي مناقشة مشروع قانون الانتخابات لكن الخلافات بين الكتل السياسية اخرت اقراره.

من جهة ثانية شدد البيان على اعتماد البطاقة البيومترية للتصويت في الانتخابات المقبلة كما دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في جميع انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين. وفيما طالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لاجراء الانتخابات المقبلة شددوا على اهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في اجراء الانتخابات فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وكانت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد حذرت في السادس من الشهر الحالي اثر اجتماع في النجف مع المرجع الديني الاعلى آية الله علي السيستاني من انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة في حال اجراء الانتخابات بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لانجاحها.

الى ذلك كما دان القادة العراقيون بشدة «جميع الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد أخيراً بما فيها اطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين ابرياء معتبرين ان هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي».

