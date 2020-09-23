فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: قررت دولة فلسطين صباح امس التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع مع اسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للامارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع اسرائيل.

وأضاف ان بعض «الدول العربية رفضت ادانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور، لصالح ادانة الخروج عن قراراتها».

ولكنه اوضح ان فلسطين «لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة، لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن ان يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة».

يشار الى ان الجامعة العربية عقدت اجتماعا عاديا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين في 9 سبتمبر لكن الاجتماع عجز عن اصدار قرار يدين تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل.

وقال دبلوماسيون فلسطينيون ان دولا عربية اسقطت قرارا قدموه لادانة التطبيع، والذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

