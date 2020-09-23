طهران تؤكد نقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ و«المسيرات» إلى اليمن

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشف المتحدث باسم القوات الايرانية، ابو الفضل شكارجي، ان ايران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي الى اليمن ليتمكن حلفاؤها الحوثيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم.

وأكد المتحدث «نحن لا نرسل الصواريخ الى اليمن لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم». وأضاف ان «ايران تدعم الشعب اليمني والشعب الفلسطيني وكل من يصطف في مواجهة اميركا واسرائيل».

وأوضح ان «الأوضاع الاقتصادية لاتسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء احيانا».

من جهة ثانية قال شكارجي، ان «سورية طلبت منا تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية ونحن نعمل على ذلك». وأوضح ان «طهران ترسل خبراء ومستشارين عسكريين الى اليمن وسورية والعراق ولبنان» مضيفا انه «ليس لدى ايران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول». وأشار المتحدث الى ان «دور ايران في دول المنطقة استشاري ومعنوي» مضيفا «نحن لا نخطط لان يكون لنا تواجد عسكري دائم في اي من دول المنطقة».

