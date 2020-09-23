واشنطن تفرض وحدها عقوبات «أممية» على إيران

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الايرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في اطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية الى الاقتداء بها.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين اشخاص وكيانات، لكن المنظمة الأممية تؤكد ان القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.

وجاء في بيان لترامب ان «الولايات المتحدة اعادت تفعيل العقوبات الأممية على ايران» وتابع الرئيس الأميركي ان اعادة تفعيل العقوبات الأممية «توجه رسالة واضحة للنظام الايراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه ايران».

وغالبية الأفراد المدرجين على قائمة عقوبات «الأمم المتحدة» مستهدفون بعقوبات اميركية، ومن بينهم وزير الدفاع الايراني والمنظمة الايرانية للطاقة الذرية. وتقول الادارة الاميركية انها تعيد فرض حظر اممي على الأسلحة انتهكته ايران لاسيما في الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية. وينتهي حظر الأسلحة التقليدي الذي تفرضه الأمم المتحدة على ايران الشهر المقبل، وقد رُفض مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتمديده. لكنها تستند في ذلك الى قرار اممي رحّب بالاتفاق النووي الذي ابرمه الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما مع ايران في العام 2015. وكان ترامب قد اعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018، لكنه يتحجج بأن واشنطن تبقى «مشاركة» فيه، وفق ما هو وارد في نصه.

وترى غالبية اعضاء مجلس الأمن بما في ذلك المانيا والدول الأخرى التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن ان الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على اجبار بقية الدول على اعادة تفعيل آلية «سناباك» التي تتعلق باعادة فرض العقوبات الأممية على ايران.

من جهته طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المانيا وبريطانيا وفرنسا بتنفيذ العقوبات «الأممية» على ايران. وقال بومبيو « كل دولة عضو في الأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ هذه العقوبات وهو ما يشمل بالتأكيد المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا» وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ مرة اخرى تعني للأشخاص في اوروبا المزيد من الأمان من ايران حتى بدون مساعدة حكوماتهم. وفي اشارة الى الدول الثلاث قال بومبيو» اتمنى ان تنضموا الينا».

