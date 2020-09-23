قوة الفضاء الأميركية تنشر سرية طيارين في قطر

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت وكالة «أسوشيتد برس» ان الولايات المتحدة نشرت سرية مؤلفة من 20 طيارا مما تعرف بقوة الفضاء الأميركية في قاعدة العديد العسكرية بقطر، في اول انتشار لها خارج الولايات المتحدة.

وانضم 20 جنديا من القوات الجوية الى قوة الفضاء خلال مراسم لأداء اليمين في وقت سابق من هذا الشهر في قاعدة العديد. وأفادت الوكالة بأن عددا آخر سينضم الى وحدة «مشغلي الفضاء الأساسيين»، وسيعملون على تشغيل الأقمار الصناعية، وتتبع مناورات من وُصف بالعدو، ومحاولة تجنب صراعات في الفضاء.

وقال مدير قوة الفضاء في قاعدة العديد العقيد تود بنسون للوكالة ان هناك دولا شديدة العدوانية -رفض ان يسميها- تحضّر لتوسيع النزاع الى الفضاء مضيفا انه ينبغي ان تكون للولايات المتحدة القدرة على التنافس والدفاع عن مصالحها الوطنية.

