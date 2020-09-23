موسكو: المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة انتهت

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موسكو - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ان المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد انتهت، مشيرا الى ان هناك نقطتين ساخنتين فقط في سورية وهما ادلب وشرق الفرات. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة «العربية» نشر نصها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية «عدت أخيراً من دمشق التي زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، الذي اجرى محادثات حول آفاق التعاون الاقتصادي بينما بحثت انا مع الزملاء الأوضاع السياسية». وأضاف «لا اعتقد ان هؤلاء الذي تحدثوا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ومسؤولين آخرين في الدولة يمكنهم القول ان حكومة الجمهورية العربية السورية تعول فقط على حل عسكري للنزاع هذا ليس حقيقة. المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت». وشدد وزير الخارجية الروسي على ان سورية بقيت فيها نقطتان ساخنتان فقط، وهما منطقة ادلب وأراضي شرق الفرات. وأوضح «تخضع اراضي ادلب لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) لكن هذه المنطقة يجري تضييقها. يواصل زملاؤنا الأتراك، بناء على المذكرة الروسية التركية، محاربة الارهابيين وفصل المعارضة المعتدلة عنهم ونحن نؤيدهم في هذا الشأن، ولا تجري هناك اعمال قتالية بين الحكومة السورية والمعارضة». وتابع «النقطة الساخنة الثانية هي منطقة الجانب الشرقي لنهر الفرات حيث توحد هناك العسكريون الأميركيون الناشطون في المنطقة بصور غير قانونية مع القوات الانفصالية، ويلعبون مع الأكراد بطريقة غير مسؤولة». وقال لافروف ردا على سؤال حول مخاوف من هجوم مشترك للقوات السورية والروسية على ادلب «ان روسيا او الحكومة السورية لا تنفذان حاليا اي عمليات عسكرية في ادلب نستخدم القوة فقط عند الحماية من هجمات هيئة تحرير الشام».